annonse

annonse

Heidi Nordby Lunde (H) sitter på Stortinget og er leder i Europabevegelsen. Hun skrev 14. mai et innlegg i Nationen hvor hun stilte spørsmålet? Sviktet EU når det gjaldt som mest?

EU-tilhengeren Lundby sin konklusjon er et klart nei, selv om det selvsagt hadde vært en del kritikkverdige episoder i innledningen av Corona-krisen. Internasjonalt samarbeid gjennom blant annet EU styrker vår nasjonale selvråderett, mener Lundby. Men hun advarer mot å gi fra seg selvråderetten til Kina:

«Vi er en del av internasjonalt samarbeid og verdikjeder fordi det styrker vår selvråderett, ikke fordi det begrenser den. Dessuten går legemidler og smittevernsutstyr ut på dato. Å fylle opp store nasjonale lagre som må kastes med jevne mellomrom er unødvendig og dyrt. Dermed vil EØS-motstanderne gjøre oss mer avhengige av nettopp land som Kina ved å si opp den avtalen som knytter oss til vårt nærmeste marked og verdifellesskap. Mener noen i fullt alvor at det styrker vårt handlingsrom å bli mer avhengig av verdens største autoritære stat?»

annonse

Les også: EUs regler hindrer import av smittevernutstyr til Norge

Servert på et sølvfat til EU

Åse Nordnes fra Nei til EU svarer 18. mai:

– Jeg må virkelig trekke på smilebåndet. Norsk selvråderett er for lengst servert på et sølvfat til EU gjennom EØS, og statsminister Erna Solberg har selv greid å servere restene av norsk selvråderett til Kina, flere år før koronaen kom. Hva hun lovte kineserne da hun ble venner med de, det lurer jeg på.

annonse

EØS-avtalen hjalp ingenting når smittevernutstyr ble nektet oss. Italia fikk ingen hjelp fra EU da de opplevde sin verste krise etter krigen. Og når EU omsider reagerte var det etter stort press.

– Hvis ikke de hadde blitt presset, så vet man ikke sikkert om de hadde gjort det. Dette kaller Nordby Lunde «solidaritet», «solidaritet» etter press, hva slags «solidaritet» er det? Solidaritetstvang? Så vidt jeg vet så står det fremdeles et parti med antibac i Polen som skulle til Norge, Polen hadde ikke mye «solidaritet» med Norge, mildt sagt, skriver Nordnes.

Les også: Italias visepresident: – Avhengig av hvordan denne krisen blir taklet, vil det være, eller ikke være et EU

Nordnes kritiserer også EUs innstilling til skatteparadiser:

– Da Danmark bevilget hjelpepakker, sa EU-kommisjonen at hjelpepakkene ikke skulle diskriminere de selskapene som var i EU sine skatteparadiser. «Dette betyr at land ikke kan ekskludere selskaper fra støtteordninger fordi de har sitt hovedkvarter eller skattegrunnlag i et annet EU-land», sa en talsmann for EU-kommisjonen.

annonse

Nordnes avslutter:

– Nordby Lunde er leder i Europabevegelsen, men behøver hun å rosemale et EU som er skakkjørt, i mine øyne, og sikkert mange andre sine også?