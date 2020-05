annonse

Equinors giganttap USA har vært offentlig kjent i en årrekke, men ingen på Stortinget reagerte. Dette er ikke noe ukjent fenomen, sier Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Equinor har tapt stort på investeringer i USA de siste 20 årene. Det skattemessige fremførbare underskuddet er på vel 20 milliarder dollar, eller 200 milliarder kroner.

– Vi gjorde store investeringer på land i USA i en periode da oljeprisen var høy, og oljeprisfallet fra 2014 medførte store nedskrivninger og regnskapsmessige tap, på linje med mange andre aktører. Vi har rapportert åpent om alle nedskrivninger, og vi har forbedret driften betydelig, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Olje- og energiminister Tina Bru møtte 18. mai Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre.

– Det som er nytt i denne saken, og som vi ikke kjente til tidligere, er det som avdekkes om manglende internkontroll og dårlig forretningskultur. Det er ikke akseptabelt og overrasket meg mest da saken kom fram, sa hun til NTB.

Varslet skandale

Stavrum påpeker at Nettavisen har advart mot USA-satsningen siden januar 2015. Også Finansavisen skrev om de uheldige investeringene så tidlig som i 2014. Men ingen på Stortinget reagerte.

Hele ni ulike personer har vært olje- og energiministre mens investeringene og tapene til Statoil/Equinor eskalerte ut av kontroll:

– Som listen fra Wikipedia viser, regjerte Senterpartiet i departementet fra 2005 til 2013, mens Fremskrittspartiet hadde ansvaret fra 2013-2020. De fatale oppkjøpene ble gjort under den rødgrønne regjeringen, mens den kritikkverdige forretningsdriften fikk utvikle seg videre under den borgerlige regjeringen, skriver Stavrum.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor. Den økonomiske skandalen passer inn i et velkjent mønster, mener Stavrum:

– Hva er fellesnevneren for alle store skandaler i norsk økonomi? Nesten samtlige har skjedd i selskaper som er helt eller delvis statseide: Telenor, Hydro, Yara, Statoil. Det har vært en serie saker om korrupsjon og milliardtap.

Statskontrollerte selskaper har også vært involvert i korrupsjonssaker i Iran, Angola, Sveits og India, Libya og Nigeria. Staten har vært en fraværende eier da skandalene skjedde, mener Stavrum. Slik går det når den dominerende eieren ikke har personlig økonomisk interesse i selskapene.

Ingen kontroll

Ingen av de ni statsrådene siden 2005 har hatt kontroll over Statoil/Equinor. Ingen har tatt styring, skriver Stavrum, som avslutter slik:

Kontrollen har tilsynelatende bestått i å lukke øynene etterhvert som milliardtapene i USA galopperte, for nå – plutselig – å bli bekymret. Equinors milliardtap i USA er historien om en grundig varslet milliardskandale, og et politisk miljø som ikke forstod hva som skjedde og reagerte da det var for sent.