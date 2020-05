annonse

– Det er en massakre.

Beitekrisen i reindriften sør i Nordland er den verste på over 50 år. Tre ganger så mye snø som vanlig gjør at dyra mangler mat. I tillegg er det så mye rovdyr på Helgeland at reineierne må skjerme barna sine for belastningen med å finne kadaverne, melder NRK.

– Det er en massakre, sier Ragnhild Sparrok Larsen til NRK.

Ifølge Fylkesmannen i Nordland vil krisen vare helt til sommeren.

Likevel får ikke reindrifteierne gjort noe.

Grane kommune har søkt om fellingstillatelse både på jerv og bjørn, skriver NRK. De har fått avslag på å felle bjørnen. Man venter fortsatt på svar fra direktoratet på søknaden om å felle jerv.

Inntil videre må reindriftseierne regne med å finne døde kadaver på fjellet hver eneste dag.