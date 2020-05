annonse

Amerikanerne bør ikke stemme på president Donald Trump ved høstens valg i USA, skriver The Lancet.

Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet har lenge vært ansett som blant de fremste av vitenskapelige medier.

De ble godt kjent i Norge i forbindelse med samarbeidet med Gunhild Stordalen og EAT-Lancet-rapporten. Rapporten fra januar 2019 ble gjenstand for masse kritikk i utlandet, selv om et samlet media hyllet prosjektet her hjemme. De har også blitt kritisert for å publisere uvitenskapelige artikler.

Opptatt av mirakelkurer

Corona-krisen har avslørt Trump-regjeringens som usammenhengende, inkonsekvent, opptatt av mirakelkurer og drømmer om at viruset skal forsvinne av seg selv. President Trump har svekket helsevesenet og CDC (Senteret for sykdomskontroll). Derfor har kampen mot viruset vært lite effektiv.

– CDC har sett sin rolle bli minimalisert til en ineffektiv og nominell rådgiver i forsøke på å begrense spredningen av viruset, skriver The Lancet.

Selv om CDC utvilsomt har gjort feil, burde de ikke straffes for dette, skriver The Lancet videre:

– Trump-administrasjonen har vært besatte av mirakelkurer, vaksiner, nye medisiner, eller håpet om at viruset bare skal forsvinne. Men kun en stødig tillit til grunnleggende prinsipper for offentlig helse, det vil si testing, sporing og isolering, kan bringe landet ut av krisen.

Trenger en ny president

Dette krever en nasjonalt samordnet plan, mener det medisinske tidsskriftet. Og dette krever en ny president:

– Amerikanerne må sørge for at en ny president inntar det hvite hus i januar, som forstår at offentlighetens helse ikke skal styres av partipolitikk.

USA har i skrivende stund over 1,5 millioner registrerte tilfeller av coronaviruset, og over 90.000 dødsfall knyttet til Covid-19. Dødsantallet på 275 pr. million innbyggere er glangt over verdensgjennomsnittet, men lavere enn i Sverige (365) og langt lavere enn i land som Belgia (784), Spania (591) og Italia (528).