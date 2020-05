annonse

annonse

Olje- og energiminister Tina Bru innfører nye rutiner for å følge bedre med på Equinors utenlandsdrift og spesielt regnskapstallene fra virksomheten i USA.

I Stortingets spørretime onsdag fikk Bru flere spørsmål om hva slags konsekvenser den feilslåtte satsingen i USA burde få. Dagens Næringsliv har avdekket at selskapet har tapt 200 milliarder kroner på investeringer i løpet av de siste 20 årene.

Bru viste til at departementet vil ha en tettere oppfølging av Equinors virksomhet enn tidligere. Hun innfører et nytt møte som skal gå dypere inn i årsrapporten før denne skal legges fram på eiermøtet.

annonse

– Det blir en enda tettere oppfølging som går på USA-virksomheten og utenlandsdriften generelt, sa Bru.

Ved å innføre et nytt møte skal embetsverket i Olje- og energidepartementet gå gjennom tall fra årsrapporten slik at statsråden får all relevant informasjon på sitt bord før hun møter selskapet i eiermøtet, skriver DN.

– Enormt tillitsbrudd

SVs Lars Haltbrekken mener USA-satsingen viser en ukultur uten sidestykke, mens MDGs Une Bastholm kalte det som har skjedd, et enormt tillitsbrudd.

De to partiene ba Bru svare på hva slags konsekvenser saken bør få. Forsikringer fra Equinor om at det er ryddet opp i gamle feil, og løfter om mer åpenhet i fremtiden, er ikke godt nok, mener partiene.

annonse

– Oljeministeren går langt i å antyde at alt er ordnet opp i når det gjelder Equinor-skandalen. Men vi snakker om mange hundre milliarder kroner, penger som skulle kommet folk flest til gode. Jeg lurer fremdeles på hvilke konsekvenser dette får for Equinor og ledelsen der, sa Haltbrekken.

– Har vært kjent

Hendelsene i USA ligger tilbake i tid, påpeker Bru og mener det er lite å gjøre med saken nå. Hun understreker at hun har tillit til konsernledelsen og styrets håndtering og er glad for at Equinor har tatt selvkritikk for ukultur og for at informasjonen har vært for dårlig.

– Dette er en alvorlig sak, og jeg skjønner at det opprører folk. Et selskap som er delvis statlig eid, og som har slike tap. Men jeg er også opptatt av lønnsomhet over tid. Equinor har brakt store verdier til Norge, og bare i fjor fikk vi 90 milliarder i utbytte og skatt fra selskapet, sier hun til NTB.

Hun har ikke tatt stilling til kravet om at saken må granskes på Stortinget, slik Miljøpartiet De Grønne tar til orde for.

– Vi har visst at det har vært store tap i USA, det har ikke vært noen hemmelighet at det har vært sånn, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474