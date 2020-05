annonse

Et drap og et drapsforsøk på en massasjeklinikk i Toronto i februar var trolig begått av en incel, mener kanadisk politi. Dermed kan landet få sin første tiltale for incel-terrorisme.

Det var i februar i år en mannlig syttenåring entret en massasjeklinikk i Toronto. Der knivstakk og drepte han en 24-årig kvinnelig arbeider, og gikk deretter løs på en kvinnelig kollega som kom til unnsetning.

I basketaket ble drapsofferets kollega skadet, men klarte imidlertid å vri kniven ut av mannens grep, som hun deretter stakk vedkommende med.

Gjerningsmannen ble opprinnelig siktet for drap og drapsforsøk. Senere har etterforskningen avdekket at angrepet trolig var inspirert av «den ideologisk motiverte voldsekstremistbevegelsen alminnelig kjent som INCEL», heter det i en uttalelse fra Toronto Police Service og Royal Canadian Mounted Police, gjengitt av RT.com.

Dermed ligger det an til at siktelsen munner ut i tiltale for terrorisme. Dette blir i så fall Canadas første tiltale for incel-terrorisme.

Begrepet incel viser vanligvis til menn i ung voksenalder som er varig utestengt fra seksuell reproduksjon og som derfor hater kvinner. Istedenfor å date damer må slike menn oftest nøye seg med hverandres selskap i internettfora, hvor vold mot kvinner både forherliges og oppfordres til.

Toronto var også åsted for et bilangrep i 2018, hvor den selvuttalte incelen Alek Minassian erklærte krig mot hunkjønnet, og meide ned et titalls kvinner i byens gater.

Fra 2014 til 2019 har incels utført en rekke masseskytinger i Nord-Amerika. I januar 2020 ble incels utpekt som en «emerging domestic terrorism threat» (fremvoksende innenriks terrorismetrussel) av delstaten Texas i USA.