annonse

annonse

Ståle Sørensen brøt ut av Venstre, dengang mente hans gamle partifeller at han nok passet bedre i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Siden har Sørensen vært Drammen MDGs ansikt utad, og han har bygd opp lokallaget til å bli en maktfaktor.

Men innad kommunestyregruppen er konflikten så dyp at enkelte ikke snakker sammen. Noen har vurdert å melde seg ut. MDG sentralt forsøker å megle og det er hyret inn en organisasjonspsykolog.

Les også: MDG-politiker oppfordrer hundeeiere til å la hundemøkka ligge

annonse

Etter det Drammens Tidende kjenner til, er det snakk om en rekke konflikter som involverer flere personer. Noen har uttrykt at de har det vondt og vanskelig, og at stridighetene går på motivasjonen løs.

– Ståle Sørensen trenger litt voksenopplæring, sier Leif Auke, Drammen Høyres kommunestyregruppe.

Ståle Sørensen er billedkunstner av yrke

annonse

Han har studert keramikk på Kunsthøgskolen i Bergen og skulptur ved Chelsea College of art. Han har vært formann i Norsk Billedhoggerforening fra 2006 til 2011 og styremedlem i Norske Billedkunstnere fra 2009 til 2011. Som kunstner har Sørensen hatt en rekke utstillinger og har også vært representert ved Høstutstillingen.

Sørensen kom fra Venstre

Der har han vært leder av kulturutvalget i Oslo Venstre og leder i Gamle Oslo Venstre. Så første vara til kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. I 2009 ble han leder i Drammen Venstre, og i 2011 ble han første varamedlem til Drammen bystyre og medlem av kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune. Men han ble ansett som for radikal for Venstre og gikk over til MDG i 2013.

Der steg Sørensen raskt i grandene, og 2015 ble han valgt inn i bystyre og formannskap i Drammen. Han ble også nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune. Så var han listetopp for MDG i Buskerud ved Stortingsvalget 2017. Etter lokalvalget i 2019 endte han opp som varaordfører i Drammen kommune. For partiet sentralt ble Drammen MDG en stor suksess. Sørensen sto igjen som en vinner.

Les MDG: Ungdommen vil ikke ha en ny E18 til Asker

annonse

– Et svakt lederskap i posisjonen har blant annet gitt Ståle Sørensen i MDG fri tilgang til kommunekassa for å finansiere dyre klimatiltak. Det må det bli slutt på, skriver Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet.

Men Sørensen er kompromissløs, engasjert og aldri redd for å legge seg ut med noen

– For mange er Sørensens dominerende posisjon og stil selve kjernen til problemet. At det rett og slett blir for mye av han. Når et flertall i kommunestyregruppa nylig uttrykte at de ikke lenger har tillit til gruppelederen sin, er det et tydelig varsel om at noe er veldig galt, skriver Drammens Tidende og legger til.

– Uansett hva mistilliten bunner i, er det alvorlig for partiet. Ingen partier ønsker langvarige personstrider og konflikter. Det tærer på personer, på relasjoner og ikke minst maktposisjonen til partiet.

Men problemet for MDG er også utad, skriver DT, de deler makten i Drammen med de røde og de kan tjene på en konflikt som splitter partiet. Et svekket MDG, er også en svekket Ståle Sørensen. Det er slik maktspillet fungerer.