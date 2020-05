annonse

Fastlege Morten Busch skrev at journalisters ukritiske håndtering av koronapandemien har påført befolkningen betydelig uhelse.

Fastlegen oppsummerer at regnestykket for journalistene er enkelt: Ikke korona = få lesere. Korona = mange lesere. Korona + saftig tabloid overskrift = enda flere lesere.

Men nå får legen svar fra en nyhetssjef i ABC Nyheter, David Stenerud. Han mener at det er «trumpsk» over hele narrativet, og det er skuffende at det kommer fra en lege. Et opplyst menneske hvis yrkesutøvelse avhenger av en velutviklet empati.

– Antagelsen rundt journalisters motiver er like meningsløs og urettferdig som myten om at leger bare har blitt det på grunn av penger og status, skriver David Stenerud i Journalisten.

Stenerud går ut fra at de fleste leger er helsearbeidere fordi de ønsker å hjelpe folk og samfunn. Journalister har også en slik motivasjon, de ønsker å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. De ønsker å bidra til at samfunnet skal være best mulig, åpnest mulig, sannest mulig. Så opplyst som mulig. De ønsker å avdekke urett og være et korrektiv for makt og myndighetspersoner. Det er journalistenes hovedmotivasjonen.

– Om vi får det til? Ikke alltid. Akkurat som fastleger, avslutter nyhetssjef Stenerud.