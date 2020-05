annonse

Å senke terskelen for fengsling som sanksjonsform for barn under 18 år er ett av ti forslag Frp fremmer i Stortinget for å komme gjengkriminalitet til livs.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener det er et stort behov for sterkere sanksjonsmuligheter overfor unge som begår kriminalitet. Han vil derfor gi myndighetene «sterkere og mer effektive sanksjonsmuligheter» overfor unge kriminelle.

Et annet forslag er å opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått kriminelle handlinger.

– Det er ikke aktuelt å fengsle barn under 15 år. Likevel er det behov for en sanksjonsform som er tilstrekkelig disiplinerende til at den kriminelle løpebanen brytes, skriver Amundsen i forslaget.

Også generell bevæpning av politiet, strengere straff for gjengangere, kutt i strafferabatt og redusert kriminell lavalder fra 15 til 14 år står på Frps tiltaksliste.

Samtidig vil partiet senke terskelen for å ilegge oppholds- og besøksforbud for kriminelle i områder hvor de tidligere har begått lovbrudd.