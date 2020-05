annonse

Navnene på de to søkerne som antas å være mest aktuelle for stillingen som ny sjef i Økokrim, holdes hemmelig for offentligheten.

Stillingen ble ledig etter at tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Søknadsfristen var i utgangspunktet satt til 27. april, men ble utvidet til 12. mai.

Politiforum har fått tilsendt søkerlisten fra Politidirektoratet, men navnene på dem som trolig er mest aktuelle til jobben, er unntatt offentlighet.

– For enkelte søkere kan det medføre vesentlige utfordringer om det blir kjent at de søker en ny stilling. Politidirektoratet har for disse to søkeres vedkommende kommet til at det foreligger grunnlag for å unnta dem fra den offentlige søkerlisten, skriver Frode Aarum i en epost til Politiforum.