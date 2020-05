annonse

annonse

Mener de selv foretrekker å bli slått.

Dr. Ahmad Al-Farjabi er sharia-ekspert fra Qatars ministerium for religiøse spørsmål. I et intervju med det store arabiske TV-nettverket Al-Jazeera 6. mai sier han at muslimer ikke er de eneste som slår sine koner. Han anbefaler menn å følge Koranen når kvinner er opprørske. Et av rådene i Koranen er å slå kvinner, ifølge Al-Farjabi.

Les også: Vi må kunne kikke islam i kortene

annonse

Ifølge Al-Farjabi mener selv vestlige psykologer at det er «uunngåelig» å slå kvinner som selv har blitt oppdratt med fysisk avstraffelse, for ellers vil de aldri få respekt for sine ektemenn.

– Islam er ikke religionen som oppfant vold: Muslimene er ikke de eneste som slår sine koner. Dette viser internasjonal statistikk, sier Al-Farjabi og viser til tall som sier at mellom 2.000 og 4.000 kvinner dør årlig som følge av å bli slått av sine ektemenn i ikke-muslimske land, sier han i et videoklipp oversatt og publisert på Memri TV.

Han viser til vers i Koranen om at menn skal gripe inn raskt om kvinnen er ulydig. Først skal kvinnen advares om straff fra Allah om hun er ulyidg. Om det ikke hjelper skal mannen avvise henne i ektesengen. Om hun fortsatt er ulydig skal hun slås, sier Koran-verset.

Han advarer samtidig om at mannen kun skal slå kvinnen om han er sikker på at det vil hjelpe og at han ikke må skade hennes hud eller bein. Hun må heller ikke slås foran barna og ikke utsettes for verbale ukvemsord eller nedsettende språk. Om kvinnen blir slått for hardt, kan mannen selv bli straffet, minner han om.

annonse

Les også: Rapport: Åtte av ti muslimske innvandrere vil forby islamkritikk

Han mener selv at mange kvinner foretrekker dette, fremfor at deres hus og hjem blir ødelagt av konflikt.