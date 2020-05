annonse

annonse

SVs finanspolitiske talsperson synes det er flaut å høre om Equinor. Kaski mener også at en høy oljepris vil aldri være en unnskyldning for sløsing.

Kaskii vil også at oljeselskapet selger seg ut av olje og begynner med det grønne skiftet. Hun vil til bunns i saken, og hvis noen har visst om noe, så må det være spikeren i kisten for den passive eierstyringen.

Les også: SV krever koronakrisepakke – og den skal være grønn

annonse

– For det er ingen grunn til at staten passivt skal se på investeringer som år etter år ikke kaster av seg. Realiteten er jo at det ville ikke en kapitalistisk eier gjort, skriver Kari Elisabeth Kaski i Dagens Næringsliv.

SVs finanspolitiske mener det handler om å være tydelig i strategiske veivalg.

– Equinor burde fått beskjed om at selskapet ikke skulle inn i de skitneste olje- og gassprosjektene internasjonalt, som skiferolje og oljesand. Ikke bare har de vært finansielle tapsprosjekter, men i et klimaperspektiv er det komplett uforståelig at det var dette Equinor og Helge Lund valgte å investere i, skriver hun og legger til.

– Og det er verdt å tenke over hva som kunne vært hvis Equinor på slutten av 2000-tallet heller hadde orientert seg mot og bygd kompetanse på fornybar energi. Selvsagt også en usikker og risikabel investering, men det ville posisjonert selskapet annerledes i dag. For det er ingen tvil nå om at fornybar energi vil kaste av seg i fremtiden.

annonse

Les også: Jon Georg Dale sammenligner koronakrisen med MDGs drømmesamfunn

Kaski spår også at det vil bli et skifte i energimarkedene, olje og gass vil bli mindre og fornybar energi vil vokse. SVs finanspolitiske talsperson har tidligere foreslått å splitte Equinor og selge konsernets olje- og gassaktivitet i utlandet. Det gir lite mening at et delvis norskstatlig eid selskap skal hente ut olje i Angola eller Aserbajdsjan. Men det gir større mening at den norske stat skal eie selskaper som investerer i og bygger ut fornybar energi.

– Slik vil Equinor kunne få en rolle i den energiomleggingen verden nå står i, hvor selskapet går inn i en høstingsfase på norsk sokkel med mindre aktivitet, samtidig som det bygger seg opp i nye og voksende forretningsområder for fremtiden, skriver SV-politikeren.