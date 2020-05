annonse

Generalsekretær i Edru Livsstil, Marit Barene skriver at det tar en million år å bryte ned en flaske, og 200 år for en ølboks. Selv om de ikke er synlig, så kan små biter utgjøre en fare for dyreliv.

– Ligger ansvaret hos individene som forsøpler, politikerne som ikke kommer med gode tiltak, eller er det noe i drikkevarene som inntas?, spør hun i kronikken «Nei til pils i parken», i BT.

Barene skriver at i lys av dette, er det forunderlig å være tilskuer til et økende press fra ungdomspolitikere som ønsker å tillate alkoholdrikking i parker.

– Tomme aluminiumsbokser kan tas av vinden og havne på avveie, men glasskår og bokser er også sjenerende og et problem der og da.

Hun mener at å tillate nok en arena for inntak av alkohol er ikke veien å gå. Hun synes det rart at miljøbevisste ungdomspartier som Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Oslo Grønn Ungdom, har tatt til orde for å åpne for alkohol i parkene.

– Politikerne må heller tenke på den forhøyede risikoen for forsøpling, og konsekvensene av det, før de gir tillatelser.

