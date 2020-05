annonse

Ledelsen ved en moské i Nederland nekter å ta til seg omfattende kritikk av lydnivået på bønnerop under ramadan.

Naboer til Taibahmoskéen i Zuidoost-distriktet i Amsterdam har over tid klaget over at de fem daglige bønneropene under fastemåneden ramadan har vært altfor høylytte. Moskéens ledelse avviser dette, og viser til at bønnerop er tillatt ifølge nederlandsk lov. Det rapporterer Amsterdam-kanalen AT5.

Moskéen har nylig installert et nytt høyttalersystem for å kunne sende ut bønnerop under den muslimske fastemåneden. Man mener at dette er nødvendig for å kompensere for coronarestriksjoner som har gjort at muslimer ikke kan gå inn i selve moskéen.

– Må venne seg til det

Ifølge borgere i området er lydnivået på bønneropene så kraftig at det kan høres også i nabobydeler. Det lokale politiet har bekreftet at de har tatt imot flere klager på saken, men moskéen avviser at lydnivået er for høyt, og nekter å senke det.

– Nabolaget må venne seg til lyden, sier moskéledelsen i en uttalelse.

Det lokale politiet har oppgitt at de vil fortsette dialogen med moskéen angående bønneropene.