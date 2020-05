annonse

annonse

Israels statsminister Benjamin Netanyahu nådde ikke fram med sitt ønske om å slippe å møte i retten når korrupsjonssaken mot ham begynner søndag.

Domstolen avviste søknaden om å bli fritatt fra møteplikten og har utstedt en rettsordre som krever at han stiller. Retten viser til at det er vanlig prosedyre at tiltalte er til stede når tiltalen leses opp og fant ingen grunn til å gjøre unntak for statsministeren.

Netanyahu ble tidligere i å tiltalt for bedrageri, utroskap og for å ha mottatt bestikkelser. Han avviser anklagene.

annonse

I vinter ba han nasjonalforsamlingen Knesset om immunitet, men trakk begjæringen rett før den skulle debatteres.