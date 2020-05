annonse

Selskapet BOC Aviation Limited vil eie 12,67 prosent av aksjene i flyselskapet Norwegian etter kriseemisjonen. Selskapet er eid av den kinesiske staten.

BOC Aviation er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, opplyser Norwegian i en børsmelding.

Det er gjennom konvertering av leasingavtaler til nesten 390 millioner aksjer i Norwegian at BOC Aviation overtar 12,67 prosent av aksjene i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

Transaksjonene skjer i forbindelse med Norwegian innsats for å øke egenkapitalgraden tilstrekkelig til å innfri den norske regjeringens krav for å gi lånegarantier på 3 milliarder kroner. Norwegian kunngjorde onsdag morgen at kravene var innfridd.

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.

– Når vi får tilgang på statens lånegarantier, kan vi fortsette å bygge selskapet videre. Dette er en bekreftelse på at aksjonærene, markedet, obligasjonseiere, leasingselskaper, andre kreditorer og långivere har troen på Nye Norwegian og selskapets fremtidsstrategi, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en pressemelding onsdag morgen.

Selskapet opplyser at de har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital.

Norwegian har den siste tiden vært gjennom en omfattende restrukturering der de blant annet har kjempet for å få tilgang til en statlig lånegaranti på til sammen 3 milliarder kroner.

I slutten av mars fikk selskapet tilgang til 300 millioner kroner, og nå får de tilgang til de resterende 2,7 milliardene, bekrefter Næringsdepartementet.

Krevende tider

Schram sier at de neste månedene blir krevende selv om selskapet nå får tilgang til disse midlene.

– Usikkerheten i bransjen er stor, og vi er fortsatt avhengige av et godt samarbeid med en rekke kreditorer når så godt som hele inntektsstrømmen har stoppet opp, sier konsernsjefen.

Ett av kravene for å kunne benytte lånegarantiordningen var at selskapet måtte ha en viss egenkapitalgrad. Gjennom gjeldskonvertering og forhandlinger med leasingselskaper har flyselskapet oppfylt kravene.

– Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen. Selskapet står likevel sammen med andre flyselskaper fortsatt foran krevende tider. Vi håper et styrket Norwegian kan fortsette å levere gode flytransporttjenester også etter covid-19-utbruddet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nær halvert på børs

At kriteriene er oppfylt, betyr blant annet at emisjonen er ferdig med utstedelse av 400 millioner nye aksjer til en kurs på én krone.

Før åpning på Oslo Børs sto kursen i 3,78 kroner. Ved børsåpning var aksjen ned 60 prosent, men kursen justerte seg noe. Etter en halvtimes handel var aksjen ned 43 prosent til 2,15 kroner per aksje.

En aksjekurs på rundt 2 kroner tilsvarer en markedsverdi på 330 millioner kroner.

Det bratte fallet i aksjekursen er et resultat av at antallet aksjer i Norwegian mangedobles, noe som fører til at hver enkelt aksje skal ha en lavere pris.

Får kinesisk storeier

Det er det irske leasingselskapet Aercap Holdings som nå blir den største eieren i flyselskapet, ifølge en børsmelding. Selskapet har en eierandel på 15,9 prosent.

Også leasingselskapet BOC Aviation Limited blir storeier i Norwegian, med en eierandel på 12,7 prosent. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

BOC Aviation er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, ifølge en børsmelding fra Norwegian.

Fakta om Norwegian Air Shuttle

* Det femte største lavprisselskapet i verden.

* Grunnlagt i 1993, notert på Oslo Børs siden 2003.

* Norwegians hovedkontor er på Fornebu utenfor Oslo.

* Norwegian har en flåte bestående av rundt 160 fly.

* Fraktet over 36 millioner passasjerer i 2019.

* Selskapet har de siste årene hentet inn flere milliarder kroner gjennom emisjoner.

* 4. mai ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling hvor over 95 prosent av aksjonærene stemte ja til styrets kriseplan. Planen innebar en emisjon på mellom 300 og 400 millioner kroner, at obligasjonsgjeld ble omgjort til egenkapital, og at også deler av gjelden fra leasingselskaper blir omgjort til egenkapital.

* En egenkapitalgrad på minst 8 prosent er blant kravene for at selskapet skal få fullt utbytte av den statlige garantiordning på inntil 2,7 milliarder kroner. Onsdag 20. mai opplyser selskapet at denne nå er på minst 17 prosent.

(Kilde: Norwegian, NTB)