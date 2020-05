annonse

Tretti år med mislykket narkotikapolitikk. Men den svenske regjeringen vil ikke utrede spørsmålene, selv om dødstallene stiger og Folkhälsomyndigheterna (FHM) anbefaler en utredning.

Henrik Jönsson er en populær svensk YouTube-profil. Han beskriver seg selv som «uavhengig libertariansk entrepenør og samfunnsdebattant». Hver lørdag kl. 08.00 legger han ut en video hvor han snakker om ulike samfunnsspørsmål.

I sin video fra 16. mai diskuterer Jönsson svensk narkotikapolitikk. Mange av temaene han tar opp kan overføres direkte til norske forhold.

Blant annet stiller Jönsson spørsmålet: Hvordan kan regjeringen kreve at alle må følge FHMs råd i forbindelse med coronaviruset, samtidig som de selv nekter å lytte til råd fra FMH i spørsmålet om narkotikapolitikken?

Den britiske psykiateren Anthony Daniels, best kjent under pseudonymet Theodore Dalrymple, er en sterk motstander av legalisering. Han mener de kriminelle ikke er kriminelle for å selge narkotika, men for å tjene penger. En legalisering med aldersgrense vil bare få de kriminelle til å finne et nytt marked, som på barne- og ungdomsskoler.

