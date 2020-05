annonse

annonse

Resett skrev 19. mai om det som Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell i Nordland beskrev som en massakre av rein.

Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad, bekrefter i dag at det har vært en tredobling i antall døde dyr som er funnet i Børgefjell i år mot samme periode i fjor, skriver NRK.

– Det viser at det er et betydelig rovdyrtrykk her. Dette kommer på toppen av den krevende beitesituasjonen de har i vinter. Situasjonen er svært utfordrende, sier han.

annonse

Gir ikke fellingstillatelse

Men Miljødirektoratet vil ikke engang svare på søknaden om fellingstillatelse.

– Vi søkte i midten av april. Jeg synes det er en nonchalant holdning av direktoratet at de ikke engang kan svare oss. De kjenner til at vi har et akutt problem, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Hun får støtte av Statens naturoppsyn (SNO) om at det spesielt er jerven som forsyner seg grovt av reinen. SNO fant at seks av de døde reinsdyra er bekreftet tatt av jerv, fire av kongeørn, to av gaupe, mens man med 26 av dyrene ikke har klart å slå fast hvilket rovvilt som har drept dyret.

annonse

Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet, er imidlertid ikke imponert.

– Tallene viser at man ikke har klart å avdekke hvilke rovdyr som står bak. For et stort antall kadaver kan man faktisk ikke fastslå dødsårsaken. Når vi gjør en vurdering om skadefelling, ser vi på skadene som påvises. Da må vi ha informasjon om hvilken art som forårsaker skadene, sier hun og legger til:

– Før vi får en oversikt over hvor stor jervbestanden er i dette området, vil vi ikke kunne gi en fellingstillatelse.