Dette er en nyhetsoversikt fra Resett med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.



10:55 NTB skriver: Aktor la onsdag ned påstand om 21 års forvaring for draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22).

– Disse handlingene rokker ved tryggheten vi skal ha i Norge, uavhengig av tro og etnisitet, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet sin halvannen time lange prosedyre i Asker og Bærum tingrett.

Han betegnet drapet på stesøsteren som en planlagt henrettelse som var rasistisk motivert og beskrev moskeangrepet som et kynisk angrep på fredelige mennesker i et gudshus.



11:12 NTB skriver: Politiet sier nå at det er grunn til å tro at det er den savnede Ørjan Solum (25) som ble funnet død i en av gruvene ved Steinsås i Arendal tirsdag.

– Identifiseringsarbeidet pågår fortsatt, men vi har grunn til å tro at det er savnede som er funnet, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NTB onsdag formiddag.

Tirsdag understreket han at identiteten til mannen som ble funnet død inne i en av Steinsåsgruvene i Arendal, ikke er kjent, men at funnet blir sett i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25). Han ble sist sett i et boligområde like ved gruvene 25. mars.

