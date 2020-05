annonse

annonse

I 2019 ble det installert solcellepaneler med en kapasitet på 51 megawatt her i landet, mer enn dobbelt så mye som i 2018. Størst er veksten på næringsbygg.

Kapasiteten har åttedoblet seg siden utgangen av 2015, ifølge en rapport som ble lagt fram av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag.

Strøm til 100.000

60 prosent av solcellekapasiteten i 2019 ble installert på nærings- og industribygg, og 35 prosent ble installert hos private husholdninger.

annonse

Samlet sett var det installert om lag 120 megawatt (MW) med solceller i Norge ved utgangen av 2019 – hvorav 100 MW er koblet til strømnettet.

– Veldig enkelt regnet betyr dette at midt på dagen, en klar sommerdag, kan solcellene i Norge dekke strømforbruket til 100.000 boliger, sier avdelingsingeniør Jarand Hole i NVE.

Det grønne skiftet

Solenergiklyngen trekker fra at det har vært vekst både i tallet på selskaper som driver med solenergi og i volum.

– Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

annonse

Multikonsult har laget statistikken, på oppdrag fra NVE og Solenergiklyngen.

– Solcelleanlegg installeres spredd på tusenvis av tak rundt om i landet, dette fører med seg både fordeler og utfordringer. NVE ønsker å ha så god oversikt over denne ressursen som mulig, slik at vi kan legge til rette for å utnytte fordelene og løse utfordringene på en best mulig måte, sier Jarand Hole i NVE.

Pris og klima

Asplan Viak – som er blant partnerne i Solenergiklyngen – har laget en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen.

– At økningen i markedet fortsetter viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt hva solkraft er. Man har sett hva som kommer til å skje globalt. Dette innebærer dramatiske endringer. Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn, sier sivilingeniør Peter Bernhard i Asplan Viak.