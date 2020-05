annonse

Kajsa Ekis Ekman er forfatter, foredragsholder og feminist. Hun er antikapitalist og hører til langt ute på venstresiden.

Hun har også vært bidragsyter med en rekke artikler på nettstedet Steigan.no.

Etter planen skulle hun holde et foredrag om Latin-Amerika for Vänsterpartiet Västmanland (som er SVs søsterparti i Sverige). Men foredraget ble avbestilt.

Den lokale partilederen Fredrik Stockhaus oppgir at årsaken er det Ekman har skrevet om transpersoner. Ekman har publisert dette på sin Facebook-side, hvor hun skriver at hun «syns det er urovekkende at diskusjonen om kjønn og hva kjønn er skal gjøres til noe farlig, når det er et helt normalt og viktig tema som samfunnet må ta tak i.»

Bakgrunnen for at Ekman utsettes for «scenenek»t er blant annet en debattartikkel hun skrev i Aftonbladet i 2018, hvor hun stilte spørsmål om hva som skjer når samfunnet endrer syn på hva kjønn er, skriver kommunistpartiets organ Proletären. Hun nevner blant annet en sak Resett har omtalt, om en voldtektsmann fikk sone i kvinnefengsel, hvor han begikk nye overgrep.

Artikkelen i Aftonbladet provoserte transaktivistene, og førte til en storm av kritikk mot Ekman. Flere av hennes forelesninger ble avlyst. To år senere forfølger saken henne fortsatt.

Fredrik Stockhaus sier at avgjørelsen ble tatt fordi det var frykt for at mennesker skulle utebli fra det planlagte arrangementet på grunn av det Ekman tidligere hadde skrevet om transpersoner.

Reaksjoner

Reaksjonene hagler på Facebook, ifølge Proletären.

– For et latterlig dårlig resonnement . Jeg som medlem av Vänsterpartiet skammer meg over å ha en leder som Fredrik.

– Denne engsteligheten kjenner man igjen, hun kan jo ikke komme dit for å snakke om Latinamerika når hun ikke er enig med dem i alt annet.

Ekman får også støtte av en transperson:

– Det her får meg som transperson til å gå i taket. Stor beundrer av Ekmans tekster, også tekstene om kjønn og kvinnekamp. Blir opprørt over at det forventes at jeg skal mene noe annet.

Ekman påpeker at hvordan samfunnet definerer kjønn er et svært aktuelt spørsmål, siden det faktisk foreligger et lovforslag som vil endre definisjonen. Hun spør:

– Mener Vänsterpartiet at lovforslag ikke bør diskuteres? Mener de at det hele er avgjort, at kjønn ikke er en materiell sak, og hvordan henger dette sammen med marxismen? De burde tenke på hvilket signal de sender til intellektuelle og hele arbeiderbevegelsen. Dette kan få som konsekvens at folk blir redde for å diskutere. Ikke bra!

Frances Tuuloskorpi er en svensk debattant og var fagforeningsleder i over 20 år. Hun skulle holde et digitalt foredrag på samme arrangement som Ekman, men skriver på Facebook at hun trekker seg i solidaritet med Ekman.

