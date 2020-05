annonse

Det hvite hus har lansert et nytt verktøy for personer som mener at de har blitt urettferdig sensurert, utestengt eller suspendert på sosiale medier.

The Verge melder at flere republikanere i USA har tatt opp kampen mot det de anser som sensurering av konservative synspunkter på sosiale medier. I løpet av de siste månedene har flere høringer om saken funnet sted – hvor amerikanske lovgivere har konfrontert ansatte i selskaper som Facebook og Twitter over den påståtte sensureringen.

Opprøret startet i april i fjor, da Kongressens justiskomité inviterte de pro-Trump afroamerikanske internettpersonlighetene Diamond and Silk for å diskutere sensurering av konservative stemmer på sosiale medier.

Saken ble senere tatt opp i Senatet, hvor den innflytelsesrike republikanske senatoren Ted Cruz gjorde den påståtte sensureringen til et sentralt politisk spørsmål for det republikanske partiet.

Møte

I forrige måned hadde president Trump et møte med Twitter-grunnlegger og administrerende direktør Jack Dorsey.

Møtet skulle egentlig fokusere på hva Twitter kunne gjøre for å hjelpe med å bekjempe opioid-epidemien i USA, men det ble senere rapportert at Trump brukte en betydelig del av den 30-minutters lange diskusjon til å klage på at han hadde mistet følgere på Twitter.

«No-platforming»

Andre medlemmer av Trump-familien, som Donald Jr., har også uttrykt bekymring for at høyre-orienterte aktivister blir utsatt for «no-platforming» på sosiale medier. Facebook har for eksempel forbydd den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, samt andre høyre-orienterte aktivister som Milo Yiannopoulos og Paul Joseph Watson å bruke kommunikasjonsplattformen for å spre budskapet sitt.

– Den målrettede sensureringen av konservative stemmer på Facebook og resten av monopolet til de store teknologiselskapene burde skremme oss alle, skrev president Trumps eldste sønn i en tweet i forrige måned.

Verktøyet

Anti-sensuringsverktøyet ber brukerne om å ta skjermbilder av innholdet som har bitt sensurert, og har et tekstfelt der de kan beskrive hvilke sensureringstiltak som har blitt tatt mot dem. Brukeren blir også bedt om å velge mellom Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller «annet» for å identifisere plattformen der sensureringen fant sted.

Verktøyet anmoder også alle brukerne om å melde seg på et nyhetsbrev fra president Trump, «slik at de kan oppdatert uten å stole på plattformer som Facebook og Twitter.»