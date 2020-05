annonse

Både Venstre og KrF presser regjeringspartner Høyre for å få på plass en løsning for å hente barn fra flyktningleirer i Hellas til Norge innen neste uke.

Førstkommende tirsdag skal Stortinget behandle saken som i økende grad er blitt en verkebyll for regjeringen. Der pågår nå diskusjonene, etter det NTB kjenner til, for full kraft.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan antydet tirsdag at partiet kan søke å skape flertall med opposisjonen for å hente barn fra Moria-leiren til Norge dersom regjeringen ikke kommer til enighet.

Også Venstre er krystallklar på at en løsning må komme på bordet innen tirsdag etter at saken flere ganger har blitt utsatt.

– Norge må bidra

– Det er ingen tvil om hva Venstre mener om saken. Vi er opptatt av at Norge må bidra, slår innvandringspolitisk talsperson Solveig Schytz fast overfor NTB.

Høyre har til nå stått på at en avtale om en varig felleseuropeisk ordning må være på plass før Norge åpner døra for Moria-barna, og at EUs og Hellas’ initiativ til relokalisering av disse barna ikke møter regjeringens krav.

Men både Venstre og KrF mener at premisset i regjeringsplattformen om å søke felleseuropeiske løsninger på flyktningproblemer er oppfylt, ettersom 15 europeiske land nå har sagt ja til å ta imot barn fra Moria-leiren.

Ikke samlet

Schytz håper i det lengste regjeringen vil greie å finne en løsning og peker på at heller ikke opposisjonen står samlet i saken.

– De ulike partiene har veldig ulike modeller. Men vi må bruke de systemene som allerede er på plass i EU, sier hun og påpeker at EU-kommisjonen nå har vedtatt standardprosedyrer for utvelgelse, der det er rom for at mottakerland kan være med og legge føringer.

Hvor mange enslige barn Norge bør ta imot, har Schytz imidlertid ingen formening om.

– Men det er klart at vi som samfunn må bidra til å hjelpe dem som er mest sårbare og har størst behov. Jenter er mer sårbare og bør derfor prioriteres, sier hun.

SV: – Det haster

Kommunalkomiteen på Stortinget behandlet tirsdag en rekke forslag knyttet til Moria-barna, men ingen av dem fikk flertall. Dermed sendte SV ut en invitasjon til Ap, Senterpartiet, Venstre og KrF om å jobbe fram en felles løsning innen tirsdag. Også Ap og Sp har åpnet for å hente ut barn fra flyktningleirene i Hellas.

Men foreløpig har de ikke fått svar, opplyser SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen til NTB.

– Nå haster det. Vi må være med på den europeiske dugnaden, sier hun.

Ifølge Andersen er det tre ting Stortinget må enes om: Om Norge skal bli med på dugnaden, om man skal følge FNs utvelgelseskriterier, og hvor mange barn Norge eventuelt skal ta imot.

SV vil i utgangspunktet ta imot 500 barn.

– Regjeringen forvirrer

– Det er det Portugal har sagt at de skal ta. Men dette er vi villig til å forhandle om, sier Andersen.

Hun beskylder også regjeringen for systematisk å feilinformere i saken.

– De gjør det for å forvirre, sier hun.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritisk til regjeringens håndtering.

– Regjeringens begrunnelse for å ikke evakuere barn fra Moria-leiren er ren og skjær trenering. Kommune-Norge har sagt at de vil stille opp, og et flertall i befolkningen støtter å evakuere disse barna, slår han fast.

– Nå er det opp til KrF og Venstre å følge opp løftene de har gitt, sier Moxnes.