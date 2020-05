annonse

Hele 90 prosent av bergenserne svarer i en ny undersøkelse at de er fornøyde med regjeringens håndtering av koronakrisen.

Det er en økning fra 82 prosent da samme undersøkelse ble gjort i mars, skriver Bergens Tidende.

Kun to prosent av de 600 spurte mener regjeringens håndtering av epidemien har vært dårlig.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse tror toppkarakteren fra bergenserne i stor grad skyldes at smittesituasjonen i Norge er under kontroll, og at det ikke ble like ille som fryktet.

I samme undersøkelse svarer 80 prosent av de spurte at de er fornøyde med kommunen, mot to prosent som sier håndteringen har vært dårlig. 14 prosent lander på «verken god eller dårlig».

Meningsmålingen ble gjennomført av Respons Analyse på vegne av BT 11.–15. mai.