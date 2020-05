annonse

Dagsavisen skriver at vi trenger Verdens Helseorganisasjon (WHO) og at Amerikas moralske hegemoni forvitrer ytterligere.

– For en måned siden gikk USAs president Trump til angrep på Verdens helseorganisasjon (WHO) for ikke å ha håndtert koronautbruddet. I kjent stil truet han med å trekke tilbake finansieringen, skriver Dagsavisen.

Penger er et mektig våpen når USA står for 15 prosent av WHOs budsjett. Men alt har blitt verre, mener Dagsavisen. Trump blir stadig mer desperat når viruset fortsetter å herje i USA. Trump taper ansikt, og da WHO holdt sitt årlige toppmøte denne uka, kom presidentens kritikk av WHO og organisasjonens påståtte ettergivenhet overfor Kina igjen i fokus.

– Trump ønsker å stemple Kina som den ansvarlige for koronakrisa, som den skyldige. Mye tyder på at viruset stammer fra Kina, og det er selvsagt at kineserne må ta handelen med ville dyr på det absolutte alvor, mener Dagsavisen.

Dagsavisen hevder at ordkrigen ikke er konstruktivt for syke mennesker og knelende økonomier. Og aller minst konstruktivt er det å straffe WHO. De mener også at verden trenger mer overnasjonalitet og et langt bedre samarbeid om strategier for å takle globale virusutbrudd.

– Et ansvarlig USA og en fornuftig president hadde sett dette og vist lederskap i krisetid. Nå forvitrer Amerikas moralske hegemoni ytterligere, avslutter avisen.