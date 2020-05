annonse

Den 26. mai skal Regjeringen bestemme seg for hvor mange av Moria-barna Norge skal ta imot.

Det er UNHCR og EASO og to greske frivillighetsorganisasjoner, Metadrasi og Praksis, som sammen med greske utlendingsstyresmakter identifiserer de enslige mindreårige som sendes ut fra Moria-leiren. Det er de mest sårbare som blir plukket ut.

Vi vet hva det betyr. Barn, eller rettere sagt ungdom, med store atferdsproblemer og traumer. Over 100 kommuner, eller rettere sagt, noen av politikerne i disse kommunene, krever at barna må få komme til Norge og at de gjerne vil ta imot dem.

Ja, vi vet jo hvor mye en kommune får for å ta seg av et ensligkommende mindreårig barn med problemer. Det er snakk om store summer som lokalpolitikerne ikke vil gå glipp av. Men hvorvidt den norske befolkningen er like enige i dette, er en annen sak. Vi vet at det er mange som er for og mange som er mot. Motsetningene er steile og harde i folket, men det tas hensyn kun til den delen som er enige i den liberale innvandringspolitikken som føres.

Disse menneskene skriker stadig opp i media om hvor viktig det er med mangfold og integrering av alle. Men de nevner ikke oss som er uenige i innvandringspolitikken. Vi er tydeligvis ikke en del av mangfoldet fordi vi ikke kan integreres. Vi er utskudd, en kvise på samfunnets rumpe, en tapt sak. Så derfor skal våre meninger sensureres. Våre stemmer skal ikke høres og våre synspunkter skal forbigås i all stillhet.

Det er viktigere at vi tar inn guttene fra denne leiren. For det er gutter det i all hovedsak er snakk om. Gutter fra Afghanistan og Syria. Disse gutta, som er ekstra sårbare i tillegg, er det nemlig synd på. De skal alt gjøres og tilrettelegges for. Alle andre som har det like ille og mye verre rundt om i verden er det ikke så farlig med. Unge jenter som omskjæres i afrikanske land eller blir solgt som sexslaver i Brasil er ikke like viktige. De hadde nemlig ingen som kunne betale menneskesmuglere for seg, slik at de også kunne ha kommet til Hellas og derfra inn til land som Norge.

Norge har forpliktet seg til via flere avtaler å ta imot kvoteflyktninger. Vi som mener at disse avtalene ikke er bygget på et flertall i befolkningen, blir frosset ut. Vi må ikke bli hørt. Det er viktig for den politisk korrekte eliten i Norge å beholde innflytelsen de har over de naive slik at det ikke blir snakk om folkeavstemninger. Det har de prøvd to ganger før, og det gikk ikke bra for dem. Det har de lært av, så å spørre befolkningen om hva de mener, slik et ekte demokrati bør fungere, det er helt utelukket.

Kloakk

Her om dagen så jeg et bilde av USAs president, Donald Trump, på Facebook. Det var en venn av meg som hadde lagt ut bildet som viser presidenten i en manipulert situasjon hvor det ser ut som han er et skritt fra å trå ned i en kloakkkum. Teksten på bildet var som følger: «Et lite skritt for mennesket, men et gedigent skritt for menneskeheten.»

Først tenkte jeg at dette var humoristisk ment og presset derfor et latterikon på bildet. Men så la jeg merke til at nesten ingen av de andre hadde gjort det. De hadde presset liker. Jeg studerte hvem disse var og oppdaget at flere av dem, også venner av meg, er personer som ikke bare er personlig kristne, men som sågar jobber i kirker og menigheter. De så altså ikke dette bildet som humor, men som faktisk noe de likte.

Det gode hatet

Vi har hørt mye om det såkalte «gode hatet». Det hatet som kommer fra den «riktige» siden. Det er et hat som er vel berettiget det. Ingen 70 år gammel pensjonist vil bli tiltalt og straffet for å kalle Trump en kakkerlakk. Det er jeg helt sikker på. Det er kun hvis man tilhører den «gale» siden at det skjer. Da bryter man med rasismeparagrafer og fandens oldemor er løs.

Så når Norge nå tar imot enda flere «barn» fra Afghanistan og Syria så vil vi få enda flere gutter eller menn som etter en stund i den kommunen de blir overført til, flytter til Oslo. Flere av dem vil bli med i gjenger og ende opp i kriminelle miljøer. De vil ikke være interessert i å integrere seg, lære norsk eller respektere norske skikker, tradisjoner og lover. Etter en stund vil de fleste av dem få familegjennforening med sine foreldre, søsken, og etterhvert onkler, tanter og besteforeldre. De fleste av disse igjen vil få norske pensjoner og sosiale stønader uten så mye som å ha arbeidet et sekund i Norge. Ikke bare vil de få stønader, men i de fleste tilfeller vil de få like mye eller mer enn en nordmann som har jobbet i 40 år.

Men ved å si slike ting høyt, så setter man bare seg selv i en bås. Flere båser faktisk. Rasist, nazist osv. Men det verste er at man blir frosset ut av det gode selskap i den forstand at svært få tør å ansette en som tør å si sannheten om de sårbare. Dermed blir det slik at de som virkelig er sårbare i Norge i dag er alle de som ikke liker innvandringspolitikken Norge fører.

Innvandringskritikerne er blitt det moderne samfunns avskum.