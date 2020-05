annonse

Fremskrittspartiet vil at kriminalomsorgen skal ta hånd om barn mellom 10 og 14 år som utfører kriminelle handlinger.

I dag ligger dette ansvaret hos barnevernet. I et forslag til Stortinget begrunner Frp dette med at vi har vi fått dokumentert et stadig større omfang av vold og trusler, skoleelever som må betale kriminelle for egen sikkerhet, blind vold på åpengate og gjentatte tilfeller av «voldshelger» i hovedstaden. Samlet sett viser dette at gjengkriminaliteten i hovedstaden er ute av kontroll.

– Sverige har et enormt problem på grunn av naiv innvandringspolitikk og en lite hard hånd i justispolitikken. Det er åpenbart at de ikke satte inn nødvendige ressurser i tidlig fase. Vi er på full fart dit Sverige er, og det er nødvendig å sette inn virkemidlene som trengs, sier Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Gjenger overfaller tilfeldige

I oktober 2019 ble det meldt om flere såkalte «voldshelger», skriver Frp i forslaget, der kriminelle gjenger går til angrep på tilfeldige ofre. Salg av narkotika, kriminelle gjenger og trusler er en del av hverdagen for enkelte unge på Lofsrud skole på Manglerud. Rektor ved skolen kunne fortelle til NRK, om et område med nettverk av kriminelle unge og voksne som utøver vold, kommer med trusler og krever betaling for sikkerhet.

Fra 2017 til 2019 var det en firedobling i antall trusler mot politiet i Groruddalen, og antall unge gjengangere i Oslo politidistrikt er nesten tredoblet i løpet av de siste fire årene. I 2019 ble det registrert 3017 anmeldelser med mistenkt person under 18 år. Volden øker blant ungdom i Oslo, og at antall unge gjengangere er nesten doblet på to år. Samlet sett vitner dette om at vi står overfor en situasjon der myndighetene mangler respekt, advarer Frp. Politiet, domstolene og øvrige myndigheter mangler effektive virkemidler til å håndtere dagens kriminalitetsbilde.

Ti punkter

Fremskrittspartiet foreslår nå ti punkter som skal stoppe økningen i ungdomskriminalitet

Et av de er å plassere barn mellom 10 og 14 år, som har begått kriminelle handlinger på lukket institusjon drevet av kriminalomsorgen. I dag er kriminell lavalder 15 år.

– Når et dysfunksjonelt barnevern ikke fungerer, så må noen andre ta ansvar. Kriminalomsorgen lykkes langt bedre enn barnevernet i å rehabilitere disse unge kriminelle, sier Amundsen.

Frp vil også at flere barn under 18 år skal dømmes til fengsel. I dag prøver en å begrense det, og vi har bare noen få fengselplasser for denne aldersgruppen. Frp vil at unge får en tøffere konsekvens av kriminelle handlinger. Amundsen mener at barnevernet har gått seg vill i sosionomtankegangen når disse unge skal ledes inn på rett vei.

Foreldre må ansvarliggjøres for barnas handlinger

– Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme. Når barn på 10, 12 år gjør alvorlig kriminalitet, så er det foreldrene som har sviktet i utgangspunktet. Det er de som ikke har satt grenser og gitt omsorg. Hva slags reaksjonsform som er naturlig, har vi ikke konkludert med, sier Amundsen.

Fremskrittspartiet vil fjerne «strafferabatt» for de som har begått flere lovbrudd. Isteden vil de gi strengere straff til de som har begått tidligere lovbrudd. De vil også øke bruken av oppholds- og besøksforbud for kriminelle i bestemte områder, samt strengere straff for kriminalitet utført i belastede områder. Frp vil også gjøre det enklere for politiet og inndra verdier som stammer for kriminalitet.