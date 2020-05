annonse

Fylkesleder i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde har ikke møtt én lokalpolitiker som har støttet landbruksdelen av «Klimakur 2030». Nå forventer han at også rikspolitikerne setter foten ned.

«Klimakur 2030» er Miljødirektoratets forslag til å halvere utslippene innen ti år. De har snudd på hver stein og sett etter steder der det kan kuttes. I landbruket har de foreslått endring av kosthold, at innbyggerne i Norge går vekk fra rødt kjøtt over til fisk og grønnsaker. Nå har det vært ute på høring, fristen var 30. april og det har kommet inn 64 innspill, skriver Bondebladet. Regjeringen skal i høst legge fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå utslippskuttene de neste ti årene. «Klimakur 2030» vil danne et faglig bakteppe for meldingen.

Bondebladet skriver at skal landbruksdelen bli fulgt opp vil konsekvensene bli store for husdyrproduksjon i vest og nord. Felde forventer at stortingspolitikerne er sitt samfunnsansvar bevisst.

– Politikerne vi snakker med lokalt og regionalt, er veldig enige med oss. Med Klimakur 2030 er det gjort en kjempebommert som verken politikerne eller forbrukerne vil ha. Bare dersom man gir faen i de norske jordbruksarealene, og sier at vi kan kjøpe mer av maten «ute», er det greit med denne rapporten. Kun da, sier Felde til Bondebladet.

Klimakur 2030 forventer en massiv omlegging av kostholdsvaner i løpet av bare ti år. Det mener Felde kan virke helt motsatt av intensjonen overfor forbrukerne.

– De aller fleste forbrukere skjønner at om de spiser mer korn og mindre fårepølse, så vil ikke dét redde klimaet. De forstår ikke Klimakur-forslagene. Jeg mener de kanskje også mister respekten for ellers å bidra til at klimaendringene forsvinner, når de presenteres for at det er en sammenheng mellom beitende sau og forverring av klimaet.