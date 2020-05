annonse

Ifølge rådene som gjaldt fram til 15. mai skulle barna alltid vaske hendene før man dro hjemmefra, når man kom til skole/SFO, etter hosting og nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider og etter at man kom inn fra uteaktivitet, samt ved synlig skitne hender.

Det rekker med sunt folkevett for å skjønne at et slikt omfang må være skadelig for hendene.

Men – det var altså norske «helsemyndigheter» som innførte disse drakoniske koronatiltakene i skoler og barnehager. Alt tyder på at de er blitt nærmest slavisk etterlevd av vettskremte ansatte. Fra Oslo er det rapportert om inntil 14 håndvasker daglig. Resultatene har ikke latt vente på seg.

FHI svarer med å innføre nye bestemmelser – som ikke synes særlig mer moderate enn de gamle.

Hvor store varige helseskader og plager den norske stat på denne måten påfører barn i de fleste årsklasser vil vi aldri få vite. Norge er ikke noe demokrati.

Slike vanvittige «råd» (les: påbud) kan ikke gjennomtvinges under normale forhold. Forutsetningen har denne gangen vært en virustrussel som er overdrevet ut av alle proporsjoner. Vi er skremt til taushet og lydighet. Du vil da ikke sette andres liv i fare?

Myndighetene belønnes for sine feilgrep. Enkelte kritikere slippes fram i mediene, men er uansett marginalisert ut av det gode selskap. Mediene sørger i praksis for at konsensus rår. Unntakslover er innført. Det ene følger av det andre. Statsministerens parti klatrer på meningsmålingene.

Klart demokratur er fristende. Men erfaringen viser at oppslutningen om vanvittig politikk gjerne tar form av ei klokkekurve. Når skrekken avtar og skadevirkningene blir tydeligere, daler oppslutningen. Av alle steder kommer det nå signaler om at nok er nok også i et autoritetstro Tyskland.

Medstrømsavisa Die Welt viser til en fersk, anonymisert undersøkelse blant 178 eksperter innen virologi, immunologi, hygiene og indremedisin. Støtten til de drastiske tiltakene daler kraftig.

Bare fem prosent ser på stengning av skoler og barnehager som viktig. I april mente 17 prosent at samfunnet bør åpnes opp igjen. Den andelen har nå økt til 63 prosent. Generell støtte til regjeringstiltakene har sunket fra 81 til ca. 50 prosent.

Nesten 83 prosent etterlyser bedre balanse i mediene, og mener at det for ofte er de samme personene som intervjues. En tredel mener at ytringsfriheten er truet.

Den norske makteliten har nok allerede sett skrifta på veggen. Den er som vanlig i full gang med å sope igjen sine spor og fortelle oss at den har ment og gjort det eneste rette hele veien. En enkel operasjon, med det samfunnssystemet og ikke minst de mediene vi har i Norge i dag.

Norske medier håndterer kritikken mot offisiell koronapolitikk omtrent som globalismekritikken mot FN og EU. De tar på autopilot maktas parti og ser ofte ikke skogen for bare høyreekstremister.