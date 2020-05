annonse

Skolene bør ha tilnærmet normal drift, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Han ber skolene og kommunene om å lese smittevernreglene bedre.

– Vi er bekymret for at elevene har for korte skoledager og skoleuker nå, og det bør være mulig å normalisere det i større grad nå enn det man har kunnet hittil, sier Nakstad til NRK.

Han ber alle skoler og kommuner om å lese smittevernveilederen grundig sammen med smittevernoverlegen, og sette seg inn i tiltakene som kan brukes.

Mulig med normal drift

Nakstad er overrasket over at det er så ulik praktisering av skolehverdagen etter gjenåpningen, og sier at slik veilederen er i dag, gir den mulighet til å drifte nesten tilnærmet normalt for de fleste skoler.

– Det blir nok kanskje praktisert litt i overkant strengt mange steder, og det har nok sammenheng med at veilederen var litt strengere innledningsvis. Nå er den revidert og myket opp, og det er for å tilpasse risikoen for smitte til risikoen som er ellers i samfunnet, sier Nakstad.

Melby: – Må gjøre mer

Uttalelsene faller dagen etter at barneombud Inga Bejer Engh kritiserte skolene for streng praktisering av smittevernreglene. Hun påpekte at barn har rett til opplæring og at denne retten medfører en plikt til å gi opplæring av god kvalitet.

– Jeg mener vi må se på om det er noe vi kan gjøre slik at de får være mer på skolen og møte læreren sin mer enn de gjør i dag, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NRK.

