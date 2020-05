annonse

annonse

Det en statsråd sier fra Stortingets talerstol er regjeringens offisielle politikk. I så måte er det all grunn til bekymring for hvordan Resett skal bli behandlet av regjeringen med Abid Raja som kultur- og likestillingsminister.

Under debatten om medieansvarsloven, der Carl-Erik Grimstad sammenlignet alternative medier med en søppelplass, presterte statsråd Raja å velsigne Grimstads hatske innlegg med følgende formulering:

« … Og så skal ikke jeg trille terningkast, som medieminister, over enkeltstående medier, men jeg tror, jeg så, representanten Grimstad fra Venstre var ganske klar i sin tale».

annonse

Siden statsminister Erna Solberg ikke har gått ut og tatt avstand fra det Raja sa, betyr det i praksis at det er Ernas politikk å favorisere de etablerte, på bekostning av alternative medier, og at sistnevnte er det greit å håne fra Stortingets talerstol.

Det er som vanlig også stille blant de ellers så taleføre kommentatorene i den etablerte pressen når Resett blir angrepet. Evnen til prinsipiell tenkning fordufter som vanlig når livsuverdige medier omtales. Hvordan hadde reaksjonen vært om Dagbladet og VG var blitt sammenlignet med en søppelplass i en debatt om medieansvarsloven i landets nasjonalforsamling?

Siden statsråd Raja v/Kulturdepartementet har det konstitusjonelle ansvaret for mediepolitikken, er det hans fordømte plikt å ivareta alle medier, ikke å ta parti med de etablerte og oppmuntre til hån og utfrysing av nye utfordrere. Raja satte jo med sitt utsagn godkjent-stempel på hele tiraden fra Grimstad.

Det Raja sa var et enda mer alvorlig overtramp, nettopp fordi han er «medieminister», som han selv titulerte seg som, og det innbærer også at han er og skal være minister for Resett.

annonse

At Erna tillater Rajas oppførsel kan sees i sammenheng med at hun refererte til Resett og kommentarfeltet som «rasistiske beskyttelsesgrupper». Nå er vi også søppel. Når slikt kommer fra øverste hold, bidrar det til å legitimere utfrysingen av og hetsen overfor innvandringskritikere. Dette så vi tydelig da utenriksministeren antydet at Christian Tybring-Gjedde er fremmedfiendtlig. Da haglet rasistanklagene på Twitter, og Ine Marie Eriksen Søreide fikk full støtte fra twitter-mobben.

Også dette må Erna ta ansvar for, som regjeringssjef. Hun har ikke refset Søreide for de innfule anklagene hennes, slik hun skulle gjort om hun hadde hatt anstendighet. Tabbekvoten til begge to er brukt opp for lenge siden.

De venstreekstreme (og en del høyrefolk) er besatt av tanken på at språkbruken vår kan føre til terrorangrep mot muslimer. Derfor vil de gi oss nasjonalister ytringsforbud.

Har aktivistene på venstresiden, herunder visse såkalte borgerlige politikere, tenkt på at deres språkbruk kan fremkalle terrorangrep fra ekstremister i egne rekker, mot innvandrings- og islamkritikere? Eller bryr de seg ikke om denne risikoen, fordi de innerst inne synes vi fortjener det?

Jeg har i den forbindelse et eksempel på en tweet der noen ønsket Christian Tybring-Gjedde død, i kjølvannet av Søreides antydning om rasisme:

annonse

«Petters Yoga» sier ironisk: «Tenner (enda en gang) et lys for Tybring Gjedde.» Så svarer Hilde Karethe Lindgren: «Kan jeg bare tenne på gravlykta?»

Husk at det er nok med én terrorist.