Koronapandemien har ført til internasjonal kritikk og svekket økonomi og ligger som et tungt bakteppe når Kinas årlige folkekongress starter fredag.

Kinas nasjonale folkekongress skulle opprinnelig blitt avholdt i starten av mars. Som følge av koronapandemien ble den imidlertid utsatt – for første gang på flere tiår.

Den årlige kongressen, som samler hele toppsjiktet i kommunistpartiet, er vanligvis en arena hvor partiet viser fram sine resultater, meisler ut landets økonomiske agenda, og har de siste årene også vært en arena hvor president Xi Jinpings har befestet sin makt.

I år preges imidlertid omstendighetene sterkt av koronakrisen, og president Xi står overfor sitt livs politiske utfordring. Pandemien har paralysert det som er verdens nest største økonomi. I løpet av første kvartal falt den kinesiske økonomien – for første gang på flere tiår.

Kontroll på viruset

Xi ventes å fremheve hvordan landet har håndtert virusutbruddet, som i det store og det hele er under kontroll i Kina. Statlige medier har pekt på hvordan dagliglivet sakte, men sikkert er på vei tilbake til normalen i landet, og de setter det opp mot hvordan viruset er ute av kontroll i flere steder i verden.

Den kinesiske regjeringen har gitt lokale myndigheter i Hubei-provinsen skylden for pandemiens utbrudd, som hadde sitt opphav i millionbyen Wuhan i Hubei tilbake i desember.

Kongressen vil også trolig diskutere en ny lov om biosikkerhet, samt en revisjon av loven som omfatter forhindring av dyreepidemier. Koronaviruset antas å ha sitt utspring fra et dyremarked i Wuhan.

Omfattende koronatiltak

Tatt i betraktning at koronapandemien vil prege årets kongress tungt, er det satt inn store og omfattende ressurser for å unngå et potensielt utbrudd av korona blant de tusenvis av politikerne fra hele landet som skal delta på møtene.

Alle deltakere vil bli grundig koronatestet og isolert i forkant av arrangementet. Som følge av koronasituasjonen er årets kongress kuttet ned til én uke, fremfor de to ukene som vanligvis settes av.

Samtidig skal flere av dem som skal tale i kongressen, gjøre det via videolink. I tillegg må tjenestemenn som ikke er representanter i folkekongressen, følge den digitalt. Det samme må journalister.

Øverste statsorgan

Kongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling og omfatter rundt 3.000 representanter.

Folkekongressen brukes til å portrettere regjeringen som lydhør overfor folkets representanter, men debattene og avgjørelsene er forhåndsbestemt, og hele samlingen er velkoreografert av kommunistpartiet.

Likevel er det av global interesse, da det gir et lite innsyn i Kinas politiske og økonomiske ambisjoner for det kommende året. Kongressen har blitt avholdt hvert år siden 1978, med fast dato 5. mars de siste to tiårene.

Fakta om Kinas nasjonale folkekongress

* Formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling.

* Består av rundt 3.000 representanter.

* Valgt for en femårsperiode av representanter for de lokale folkekongressene i Kinas regioner.

* Årets sesjon begynner fredag 22. mai og skal etter planen strekke seg over sju dager.

* Hvert femte år velger forsamlingen Kinas president, visepresident, statsminister og personer til andre ledende stillinger. Dette skjedde sist i 2018.

* Når Folkekongressen ikke er samlet, er det en fast komité på rundt 150 representanter som ivaretar mange av dens oppgaver.

* Folkekongressen er tradisjonelt blitt oppfattet som en ren formalitet som vedtar beslutninger som allerede er tatt av Kinas kommunistparti.

* Siden 1990-tallet har imidlertid forsamlingen utviklet seg til et forum for diskusjoner om Kinas framtidige politiske retning. Økonomi har stått høyt på agendaen de siste årene.