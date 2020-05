annonse

Kina lover å slå hardt tilbake hvis USAs folkevalgte vedtar lover som åpner for sanksjoner mot Kina knyttet til koronapandemien.

En talsmann for den kinesiske Folkekongressen sier at Kina reagerer svært sterkt på de amerikanske utspillene.

– Det er verken ansvarlig eller moralsk å dekke over ens egne problemer ved å skylde på andre. Vi vil aldri akseptere uberettigede søksmål og erstatningskrav, sa Zhang Yesui på en pressekonferanse torsdag, dagen før Folkekongressen åpner i Beijing.

Etter uttalelsen falt de viktigste aksjeindeksene på Wall Street med rundt 1 prosent. Fallet skyldes økt frykt for en opptrapping i handelskrigen mellom de to stormaktene, ifølge Reuters.

– Massedrap

Spenningene mellom USA og Kina har økt etter at president Donald Trump og flere andre republikanere har hevdet at Kina har skyld i at viruset har spredd seg til resten av verden.

Onsdag trappet Trump opp retorikken og anklaget Kina for å ha ansvaret for et «verdensomspennende massedrap» på grunn av sin «inkompetanse».

I forrige uke foreslo republikanske senatorer at Trump skal få mandat til å innføre sanksjoner mot Kina hvis ikke landet kommer med en full redegjørelse om utbruddet og dets opphav.

Den amerikanske delstaten Missouri har dessuten saksøkt og krevd erstatning fra Kina fordi den mener landet med overlegg skjulte utbruddet og ikke gjorde nok for å hindre en pandemi.

– Valgkampstrategi

Analytikere mener at Trumps angrep på Kina vil utgjøre en sentral del av hans valgkamp fram mot presidentvalget i november, i en tid der USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien med over 95.000 døde.

Kina, som allerede i januar satte millioner av mennesker i karantene, har til sammenligning registrert under 5.000 døde.

Det kinesiske dødstallet er imidlertid blitt trukket i tvil av kritikere.

Koronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i desember. Lokale myndigheter forsøkte først å legge lokk på utbruddet overfor myndighetene i Beijing, noe som senere førte til at flere lokale ledere fikk sparken.

Kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon om utbruddet 31. desember. Tre til fire uker senere ble de første smittetilfellene påvist i Europa, USA og Australia. Den 31. januar erklærte WHO en internasjonale folkehelsekrise.