Et jordskjelv med styrke 5,8 ble registrert i Middelhavet sør for Hellas og vest for Malta natt til torsdag.

Flere meldte om jordskjelvet på sosiale medier som ifølge European Mediterranean Seismological Centre ( EMSCUS ) hadde en styrke på 5,8 og skjedde klokka 1.43 norsk tid.

Amerikanske US Geological Survey oppgir at skjelvet hadde en styrke på 5,7. Bare 20 minutter tidligere var også målt et skjelv med styrke 5,8 like sør av Malta.

Det er ikke kommet meldinger om høye bølger eller skader som følge av skjelvene.