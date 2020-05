annonse

Båtmigrantene ble møtt av en bevæpnet patruljebåt utenfor Malta. De fikk en ny motor, drivstoff og GPD-koordinatene til Sicilia.

En film viser at Armed Forces of Malta (AFM) sender en gummibåt med 101 migranter vekk fra Malta, mot Italia. Flere hopper i vannet og forsøker å svømme i land, skriver The Guardian.

– De kom og sa – Malta har et virus som heter corona, hvis dere har hørt om det. Vi kan ikke ta imot dere, fordi alle er syke. De fikk redningsvester, ny motor, drivstoff og retningen til Italia. Så rettet de våpen mot dem og sa – vi gir dere 30 minutter, forteller en av migrantene

Båtmigrantene forlot Libya om kvelden 8. april og etter tre dagers seiltur kunne de se Malta. Da kom det patruljebåt og stoppet dem. 20-25 personer hoppet i vannet og ville svømme i land. Men da begynte båten å kjøre rundt dem og lagde store bølger. Så kastet de ut et tau og migrantne ble slept bort til gummibåten. De ville ikke returnere til Libya. Så ville ikke påhengsmotoren starte, men da fikk de en ny. Neste dag ankom de Sicilia.

Det er organisasjonen Alarm Phone som forteller om hendelsen. De jobber for at båtmigranter skal komme trygt frem. De kontaktet myndighetene på Malta og ville vite om dette var i henhold til reglene og om de hadde informert italienske myndigheter. Malta har ikke svart, og Italia opplyser at de ikke ble varslet.

Alarm Phone ble etablert i 2014 av aktivister fra Europa og Nord-Afrika. Deres virke er å betjene en nødtelefon for båtmigranter i Middelhavet. Hovedoppgaven er å varsle, informere kystvakter og mobilisere redning.

Visjonen er å rette fokus på alle former for menneskehetsbrudd mot båtmigranter.

