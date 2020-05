annonse

annonse

– Mens by og bygd forfaller i Norge, prioriterer Erna Solberg og hennes udugelige kolleger å sende milliarder av nordmenns skattepenger i bistand verden rundt. Hvor er motstanden?

Spørsmålet er hentet fra en kommentar på Facebook i forbindelse med Nettavisens sak tirsdag, der de skrev om den digitale konferansen «Tall som teller» i Oslo.

På konferansen ble kjent at Solberg-regjeringen sender nesten 40 milliarder kroner hvert eneste år til bistand i utlandet.

annonse

Klimamillioner til Afrika

«Gir vekk milliarder. Norge ga i fjor 37,8 milliarder kroner i bistand og vil opprettholde bistanden for i år på 39,4 milliarder», skrev Nettavisen som kom med tall på hvem som får hva av bistandsstøtte.

Det fremkommer i artikkelen at Norge sender 689 millioner kroner til Etiopia som angivelig skal gå til «klimatiltak» i landet.

«Etiopia er det landet som mottar mest langsiktig utviklingsbistand. Bistanden til Etiopia økte i 2019 til 689 millioner, med blant annet økt støtte til klimatiltak», skriver Nettavisen.

annonse

Tilstedet på den digitale konferansen var tidligere SV-politiker Bård Vegar Solhjell som nå samarbeider med regjeringen via sin lederposisjon i Norad.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier i et intervju med Nettavisen i forbindelse med bistandsmilliardene at «det er viktig å samarbeide over landegrensene», og at «globale utfordringer krever globale løsninger».

Les også: Norsk økonomi kollapser, men bistanden skal ikke røres

Stor motstand

Nettavisens artikkel har blitt delt på Facebook og der hagler kritikken. Over 400 personer har skrevet sin mening.

annonse

– Tenker at disse pengene kunne vært brukt i Norge i disse Corona-tider. Skjønner ikke hva de tenker på.

– Og ingen som gjør noe med det! Mesteparten av folket er sterkt imot at 40 milliarder av folkets penger deles ut rundt i verden. Det fins bevis på at en stor del (ikke alle) av de pengene blir brukt på privatfly m.m Men her ingen til lands gjør noe som helst med problemet, bortsett fra å skrive og klage på Facebook, skriver en person oppgitt.

Nettavisen har også lagt ut en meningsmåling der de spør sine lesere hva de synes om norsk bistand til utlandet. Resultatet viser at hele 89 prosent er motstander av bistandsmilliardene som sendes ut av landet.

.