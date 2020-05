annonse

annonse

Politiet informerte reineier Johnny Mathis Sara at han var anmeldt for å ha forlatt et reinsdyr uten tilsyn i hjelpeløs tilstand og unnlatt å hjelpe et skadet dyr.

Det begynte med at et av Saras reinsdyr sannsynligvis hadde blitt påkjørt. Da tok han det med hjem og stelte sårene, passet på dyret til det ble frisk igjen. Han tok også bilder og la ut på sosiale medier, men da ble han politianmeldt.

– Det var veldig vondt å motta en slik anmeldelse. Jeg trodde så vidt mine egne øyne. Jeg føler jeg har tatt godt vare på reinen, sier Sara til NRK.

annonse

Les også: Rein massakreres på fjellet – kommunen får ikke skyte rovdyr

Johnny Mathis Sara tror det er NOAH som står bak anmeldelsen. NOAH er en dyrerettighetsorganisasjon, deres ideologi går i at dyr i likhet med mennesker lever for sin egen del, og har krav på frihet og livsutfoldelse. De arbeider mot utnytting av dyr, eksempelvis i industrielt husdyrhold, underholdningsindustri, klesproduksjon og jakt.

Men NOAH vil ikke bekrefte det overfor NRK. Til påstanden fra Sara om at NOAH sitter på kontoret og finner på ting, sier leder Siri Martinsen.

– Det er fullstendig irrelevant for saken hvor våre ansatte er bosatt. Vi finner ikke på ting. Vi tar dokumenterte tips om mulig vanskjøtsel på alvor.

annonse

Les også: Reinmassakren får fortsette – Miljødirektoratet vil ikke felle jerv

Hun sier at det finnes en viss ukultur innenfor reindriften, hvor de mener dyrevelferdsloven blir brutt, terskelen for å tipse er høy og oppdagelsesrisikoen er lav. Martinsen er selv veterinær og sier til NRK at det ikke er opp til legpersoner å utføre veterinærbehandling på dyr. Hun mener at personer burde være veldig varsom med å selvmedisinere dyr.

– Det er en grunn til at man har regler i dyrevelferdsloven som sier at syke og skadde dyr har rett til veterinærtilsyn, sier leder i NOAH.

– Jeg ville aldri pine et reinsdyr. Vi jobber med de hver dag og det er vårt levebrød. Hvis reinsdyret åpenbart ville blitt pint og jeg ikke så noen mulighet for at den skulle bli frisk, ville jeg selvsagt avlivet det, svarer Johnny Mathis Sara.