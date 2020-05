annonse

Strengere karantenetiltak har ikke nødvendigvis ført til mindre smittespredning, men alltid større økonomisk tilbakegang.

I det land over hele Europa gjenåpner økonomiene sine etter det verste av coronavirus-utbruddet tilsynelatende er over, har Bloomberg sett tilbake på de forskjellige tiltakene som har blitt tatt for å kontrollere pandemien, for å prøve å fastslå hvor effektive de har vært.

Målet for undersøkelsen har ikke vært å vurdere om de forskjellige beslutningene som har blitt tatt har vært riktige, men heller å forsøke å få et klart bilde av hvert enkelt lands strategi for å bekjempe viruset.

Noen land – fremfor alt Italia og Spania – har håndhevet langvarige og strenge karantenetiltak etter at infeksjoner begynte å skyte fart. Andre – spesielt Sverige – har foretrukket en mye mer avslappet tilnærming. Mens Portugal og Hellas valgte å innføre karantenetiltak da antall registrerte smittetilfeller var relativt lave, tok det lengre tid før Frankrike og Storbritannia bestemte seg for å innføre de mest restriktive tiltakene.

Dødelige utfall

Statistikk utarbeidet av European mortality monitoring (EuroMOMO) viser at det er liten sammenheng mellom alvorlighetsgraden av en nasjons karantenetiltak og antall corona-relaterte dødsfall.

Dødsfall over normalområdet (den blå streken) viser europeiske land som har slitt med å begrense covid-19-relaterte dødsfall.

I Europa er det mulig å dele land inn i tre grupper når det kommer til antall omkomne. En gruppe – inkludert Storbritannia, Nederland og Spania – opplevde ekstremt høy dødelighet. En annen gruppe – som omfatter Sverige og Sveits – hadde mange flere dødsfall enn vanlig, men betydelig mindre enn den første gruppen. Den siste gruppen inkluderer land hvor antall dødsfall forble relativt lave, som Hellas og Tyskland.

Dataene viser at omfanget til de forskjellige landenes karantenetiltak hadde liten betydning for hvilken gruppe de til slutt endte opp i. Mens Tyskland hadde mindre strenge tiltak enn Italia, har landet vært mye mer vellykket med å begrense spredningen av covid-19 enn sin sørlige nabo.

Helhetsinntrykket er at selv om bevegelsesbegrensninger er ansett som nødvendige tiltak for å stoppe spredningen av coronaviruset, var når og hvordan slike tiltak ble iverksatt viktigere enn alvorlighetsgraden. Tidlige forberedelser, og en robust helsesektor var tilstrekkelig for at flere land kunne unngå strenge nedstenginger. Tyskland, med bedre kapasiteter for å teste og spore viruset, samt flere senger i intensivavdelingen enn nabolandene, hadde råd til å holde økonomien litt mer åpen. Hellas ser ut til å ha unngått det verste så langt, ved å handle raskt og kontant.

Økonomiske konsekvenser

Tidlig data viser at land med strengere karantenetiltak mot covid-19 også led mer økonomisk.

Som man kan forvente, ser det ut som at landene med de mest omfattende samfunnsnedstengelsene vil lide mest økonomisk. Det som ikke er klart ennå, er hvor store økonomiske fordeler relativt slappe tiltak til slutt vi gi, gitt den europeiske økonomiens integrerte og handelsdrevne natur. Den eksportledede svenske økonomien er spådd til å krympe syv prosent i år. Tyskland, som hadde en økonomi som allerede krympet før pandemien, er i resesjon. Økonomien til disse landene kan sprette tilbake tidligere enn andre neste år, men dette er et smertefullt øyeblikk for alle.

De økonomiske dataene for nedstengingsperioden begynner så vidt å bli tilgjengelige, og kan bli revidert vesentlig i fremtiden, gitt de åpenbare vanskelighetene med å samle inn data under en pandemi.