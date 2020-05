annonse

annonse

På en pressekonferanse informerte det statlige investeringsselskapet Norfund at de hadde blitt svindlet for 100 millioner kroner. Svindlerne var på innsiden av deres systemer over lang tid. Der lærte de seg hvordan institusjonen kommuniserte, så manipulerte de og forfalsket informasjonsutvekslingen, uttalte direktør Tellef Thorleifsson.

– Så må vi samtidig huske at det var veldig mye mindre risiko for de som utfører noe sånt som dette enn det var for Nokas-ranerne, sier sikkerhetsekspert Kai Roer til E24 og legger til.

– Det er ikke så utrolig vanskelig å få til dette.

annonse

Han er daglig leder i sikkerhetsselskapet CTRLe, og jobber med opplæring i sikkerhetsrutiner. De mener han må ha sviktet hos Norfund.

– For å minske sannsynligheten for å bli rammet av et slikt angrep, trenger man typisk å revidere rutinene sine, og få på plass rutiner som funker i trusselmiljøet i 2020, og ikke 2010.

– Er det rutinesvikt eller menneskelig svikt som har forekommet her?, spør E24.

– Definitivt begge deler. Her er det rutiner som ikke er blitt informert om godt nok, eller fulgt opp godt nok gjennom tekniske kontroller, men også opplæringen, ellers er den jo bare der for papirets skyld, svarer han.

annonse

Les også: Politiet: Norfunds 100 millioner er nok tapt

Norges bistandsbudsjett økte fra 37,8 milliarder kroner i 2019 til 39,4 milliarder kroner i 2020

Den summen utgjør 1,02 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Utenriksdepartementet forvaltet 51 prosent av bistanden, ambassadene 15 prosent, Norad 21 prosent og Klima- og miljødepartementet 2 prosent.

Norfund ble opprettet av Stortinget i 1997. Formålet er å bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring i u-land gjennom investeringer. Norfund er eid av Staten og er underlagt Utenriksdepartementet. Norfunds investeringskapital bevilges over bistandsbudsjettet. Norfund har investert rundt 25 milliarder kroner i 163 prosjekter.

Les også: Norad utsatt for forsøk på nettsvindel

annonse

Norfund har ikke tatt sikkerheten på alvor

De kan ikke ha gjort en god jobb i å lære opp de ansatte i sikkerhet og kontrollere at rutinene følges opp. Roer mener også at sikkerhetsrutiner ikke bare er ledelsens ansvar, men også styret og statens. Deres rolle er å stille krav, slik at de følges opp.

– La oss si at dette var et privat selskap. Aksjonærene hadde blitt ordentlig sure på styret, som hadde tatt dette til ledelsen. Ansvaret for gjennomføringen ligger jo hos ledelsen, mens oppfølgingen av det ligger hos styret. Selve retningen ligger hos eier, altså det å kreve at styret har kontroll.

Men det er staten som er eier av Norfund. Utenriksdepartementet administrerer det og det er underlagt bistandsminister Dag-Inge Ulstein.

Men ingen vil svare

Norfund vil ikke kommentere kritikken fra Roer. De henviser til det som ble sagt på pressekonferansen. De begrunner det med institusjonens sikkerhet og den pågående politietterforskningen. Utenriksdepartementet har ikke besvart E24s henvendelse.

Til NRK onsdag uttalte bistandsminister Dag-Inge Ulstein at saken er alvorlig. Han har bedt styreleder i Norfund, Olaug Svarva om en gjennomgang. Han vil ha klarhet i hva som har skjedd og hvordan de skal forhindre at det skjer igjen. Så sier politikeren fra kristeligfolkeparti at Norge er en stor bidragsyter til utvikling av næringsvirksomhet i fattige land, og det er helt avgjørende at sikkerheten rundt disse midlene er god.