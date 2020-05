annonse

annonse

Norskog mener Klima- og miljødepartementet (KLD) har bestilt en rapport som «tar utgangspunkt i at det ikke skal være mennesker på jorda».

Bakgrunnen er rapporten «Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold». Rapporten er utarbeidet av Menon i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, og ble publisert av KLD i januar.

I rapporten vurderes ulike støtteordninger, og hvordan disse påvirker mangfold i naturen. Skogbruket får en del oppmerksomhet, som i følgende avsnitt:

annonse

«En annen ordning i skogbruket er støtte til skogsbilveier i vanskelig terreng. Det skal tas miljøhensyn ved tildeling av slike tilskudd, men det kan fortsatt være mulig å legge ytterligere krav til å hensynta biologisk mangfold ved tildeling».

Norskog representerer skogeierne, og reagerer kraftig på innholdet i rapporten. Benthe Løvenskiold er næringspolitisk sjef i Norskog, og sier til Nationen:

– Hva KLD ønsker med denne er svært uvisst. Rapporten har bare med de negative sidene, og ser helt bort fra den andre siden av regnestykket. Den er svært unyansert, og inneholder flere faktafeil.

Les også: Ingen vet hva «Klimakur 2030» vil koste

annonse

Ensidig rapport

Løvenskiold mener rapporten er ensidig:

– Å lage en rapport som forteller at bygging av veier og jernbaner er inngrep som påvirker arealet? Det vet alle. Ja, vi lager en vei, men det er jo en grunn til at vi gjør det. Den grunnen har de ikke tatt med.

Rapporten «omtaler en verden der det hadde vært best hvis det ikke var noen folk som skal leve eller drive næring», mener Løvenskiold. Men i Klimakur 2030 står det at vi skal plante mer, og at skogbruk er viktig for klimaet. Men i denne rapporten sier noe annet:

– De sår tvil om å drive med skogplanting er bra for klima. Det vil si at de setter spørsmålstegn ved fotosyntesen. Så lurer vi på: Hva skal vi bygge hus av? Alternativet der har de også sett helt bort fra. Denne rapporten viser tydeleg at Menon ikke har peiling på skogbruk.

annonse

Departementet svarer

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) svarer på vegne av KLD. Hun sier de er fornøyde med rapporten.

– Klima- og miljødepartementet vurderer det slik at Menon har gjort en bred kartlegging av støtteordninger som kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet, og som gir utfyllende informasjon om de ordningene som har eller kan ha negativ virkning(…) Klima- og miljødepartementet vil bruke rapporten som kunnskapsgrunnlag for å følge opp Aichimål 3. Rapporten vil være et av utgangspunktene for disse vurderingene.