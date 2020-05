annonse

I Syria har kampene stilnet etter en tyrkisk-russisk våpenhvile, men i Libya kjemper syrere videre med henholdsvis Tyrkia og Russland i ryggen.

Russland og Tyrkia støtter ikke bare hver sin part i krigen i Syria, de har også engasjert seg på hver sin side i krigen i Libya, tross FNs våpenembargo og oppfordring om å la Libya være i fred.

Mens Tyrkia støtter deler av opprøret i Syria og den FN-godkjente regjeringen i Libya, er Russland alliert med president Bashar al-Assad i Damaskus og opprørsgeneralen Khalifa Haftar i det østlige Libya.

I over ett år har Haftars styrker forsøkt å innta hovedstaden Tripoli, samtidig som krigen utkjempes med sofistikerte våpen, blant annet droner, fra en rekke land som vil sikre sine interesser i det oljerike, men svært kaotiske nordafrikanske landet.

Assad og Haftar

I det siste har Assad og Haftar innledet en viss kontakt, noe som viser hvordan de to konfliktene overlapper hverandre i stadig større grad.

I mars gjenåpnet Libyas parallellregjering i øst landets ambassade i Damaskus, som har vært stengt siden 2012. Samtidig er flyginger blitt gjenopptatt mellom Damaskus og Benghazi, som ligger i den Haftar-kontrollerte delen av Libya, 100 mil øst for Tripoli.

I en ny konfidensiell FN-rapport går det fram at det private syriske flyselskapet Cham Wings Airline har hatt 33 flyginger til Libya i år. De antas å ha fraktet syriske leiesoldater.

Ekspertene mener at opptil 2.000 syrere er fløyet til Libya etter å ha inngått tremåneders kontrakter med det private russiske sikkerhetsselskapet Wagner.

– Flyr sivile til Libya

Syriske myndigheter hevder at flyene har fraktet sivile, «spesielt syrere som bor i Libya», en forklaring som FNs ekspertpanel ikke fester lit til.

Ifølge Samuel Ramani, forsker i internasjonale relasjoner ved University of Oxford, har Damaskus og Haftar en felles fiende i Tyrkia. Han mener det er Russland som står bak tilnærmingen mellom Syria og den libyske opprørsgeneralen.

– For Moskva kan målet være å advare Tyrkia om at de kan gjengjelde asymmetrisk mot tyrkiske militæraksjoner i Syria med en tilsvarende opptrapping i Libya, og med det skape to fronter for Tyrkia og tvinge landet til å strekke seg for langt, sier Ramani til nyhetsbyrået AFP.

Tusenvis av leiesoldater

FN-ekspertene anslår at opptil 5.000 syriske leiesoldater befinner seg i Libya, blant dem også krigere som Tyrkia har rekruttert og som kjemper på Tripoli-regjeringens side. Tyrkia har erkjent at landet har sendt krigere til Libya, men har ikke villet oppgi noe antall.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) anslår at Tyrkia har sendt 9.000 syriske leiesoldater til Libya, deriblant 150 mindreårige.

Ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman får ytterligere 3.300 krigere opplæring på tyrkiske baser før de skal sendes til Libya for å kjempe ved fronten sør for den libyske hovedstaden.

Han sier også at de syriske leiesoldatene tilhører Den syriske nasjonalhæren, en allianse med protyrkiske syriske opprørere som gikk i front under fjorårets militæroperasjon mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

– Nær 300 drept

Ifølge SOHR-lederen har 298 av dem blitt drept i Libya så langt, deriblant 17 barnesoldater. Han er ikke sikker på hvor mange syriske leiesoldater som kjemper på Haftars side.

Oxford-forskeren Ramani mener at mange av de syriske leiesoldatene lar seg rekruttere for å unnslippe fattigdom, arbeidsledighet og elendige sosioøkonomiske forhold i Syria.

– Det er Russland som har rekruttert de syriske leiesoldatene som kjemper side om side med Wagner-gruppen i Libya, sier Ramani og legger til at andre utenlandske aktører opererer på samme måte.

De forente arabiske emirater, som også støtter Haftar, har rekruttert sudanske leiesoldater, legger han til.

Den utenlandske innblandingen i Syria og Libya har ført til en kraftig forverring av krigene i begge land. Hundretusener av liv har gått tap og millioner drevet på flukt.

