Den verdenskjente økonomen Nouriel Roubini advarer om en langvarig nedtur og treg økonomisk bedring etter coronavirus-pandemien.

Professor Roubini, kjent som Dr. Doom for sine dystre økonomiske spådommer, mener at det finnes noen jobber som ganske enkelt aldri vil komme tilbake etter denne krisen.

Roubini ble internasjonal kjendis etter å ha forutsett finanskrisen i 2008 før mange andre. Han kommer med dystre spådommer denne gangen også på grunn av pandemien, og advarer om en «enestående» resesjon. Selv om den globale økonomien forbedrer seg allerede dette året fra virkningen av coronaviruset, vil bedringen være «anemisk».

– Under den globale finanskrisen, tok det omtrent tre år før produksjonen falt kraftig. Denne gangen tok det ikke tre år, ikke engang tre måneder. Vi sett et fritt fall i hver komponent på tre uker, sa han i et videointervju med BBC-programmet Talking Asia fra hjemmet sitt i New York.

Dramatisk

Roubini mener at enhver økonomisk bedring etter coronavirus-krisen vil være i form av det økonomene kaller en «U», eller til og med muligens en «L», som han kaller en «større depresjon».

En U-formet økonomisk utvikling betyr at den økonomiske veksten vil falle og bunne ut, og deretter kun forbedre seg gradvis, etter en periode med liten eller ingen vekst.

En L-formet økonomisk utvikling er enda mer dramatisk – definert som et kraftig fall, og deretter tilnærmet nullvekst over en lengre periode.

Roubini mener at flere arbeidsplasser har gått tapt som en konsekvens av de massive covid-19-relaterte samfunnsnedstengingene i både rike og fattige land.

– Disse jobbene som er borte kommer bare delvis tilbake, med lavere lønn, ingen fordeler, deltid. Det vil være enda mer usikkerhet rundt arbeidsplasser, inntekt og lønn for gjennomsnittsarbeideren, sa han.

Sprette tilbake?

Roubinis advarsel kommer samtidig som antall coronavirus-tilfeller globalt topper fem millioner, med mange land som opplever en ny bølge med infeksjoner, og sliter med å gjenåpne økonomiene sine – en nøkkelfaktor i spørsmålet om økonomisk vekst kan sprette raskt tilbake.

– Man kan åpne butikkene, men spørsmålet er om kundene kommer tilbake. De fleste kjøpesentrene i Kina er fremdeles tomme. Halvparten av flyvningene er ikke der. Tyske butikker er åpne, men hvem vil gå og handle?, spør han retorisk

Geopolitikk

Roubini mener at det fremadstormende Asia har bedre økonomiske utsikter enn «andre avanserte økonomier», men også at større politisk rivalisering mellom USA og Kina vil tvinge mange asiatiske land til å måtte velge mellom de to supermaktene fremover.

– Hver og en av dem vil si til resten av verden, enten er du med oss ​​eller mot oss. Enten bruker du mine teknologiske systemer innen kunstig intelligens, 5G og robotikk. Eller så bruker mine rivalers. Derfor kommer det til å være en mer splittet verden fremover, sier han.