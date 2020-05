annonse

Det er skremmende at vi styres av politikere med så lite kunnskap om verden og menneskets natur.

I en ordveksling på Stortinget med Fremskrittspartiets representant Jon Helgheim, mente integreringsminister Guri Melby (V) at det er feil å si at integreringen ikke har lyktes i Norge. I tillegg presterte hun å si at det økte kulturelle mangfoldet i Norge er «en styrke for det norske samfunnet» og «noe vi skal hegne om». Dette uten en nærmere forklaring på nøyaktig hva som er så utrolig positivt med det dramatisk økte mangfoldet.

Helgheims uttalelser, og konstateringer av Norges enorme integreringsutfordringer hva gjelder sysselsetting og kriminalitet, eksemplifiserte nettopp hvorfor Melby tar fullstendig feil når hun snakker om mangfold. Vi har sett hva det økte mangfoldet har ført med seg. Kostnadene løper løpsk, da godt over halvparten av alle sosialhjelpsutbetalinger går til innvandrere. En ny hverdag tar form i fremvoksende parallellsamfunn i landet vårt. Det blir stadig mer vold i Oslo.

Det er ikke slik at mangfold automatisk er en styrke for noe samfunn noe sted. I beste fall er mangfold nøytralt, da det kan omfatte både positive og negative kulturuttrykk. Men faktum er at kulturelt heterogene samfunn, samfunn med mye mangfold, ikke er samfunn vi i Norge vil like å sammenligne oss med.

Det blir egentlig helt hårreisende at Melby, som ikke bare er integreringsminister, men også kunnskapsminister, har så lite av kunnskap om verden. Når det gjelder kulturelt mangfold, så er det tydelig over hele kloden; kulturelt mangfold gir et samfunn med mer ustabilitet, mer konflikt, mer utrygghet, og mindre solidaritet innad i samfunnet.

Korrupsjon og konflikt

Verdens mest heterogene samfunn finner man i Afrika. Og vi har sett hva det har betydd for afrikanere. Etniske konflikter har utløst folkemord. Enorme verdier forsvinner i korrupsjon. Lov og orden er en vits, om du ikke har de riktige forbindelsene. Vi ser dette overalt i stater der det ikke finnes noen form for kulturell enhet. Og det er nettopp tilnærmet homogene nasjonalstater som er tryggest, mest stabile, og har minst korrupsjon. Norge har vært et eksempel på et slikt samfunn.

Alt dette er vi nå i ferd med å kaste over bord, til fordel for gradvis balkanisering av Norge. Og vi ser allerede konturene av hva en slik fremtid kan bringe. Debatter handler stadig mindre om det norske fellesskapet, og stadig mer om hva den ene eller den andre gruppen krever for seg selv. Mer identitetspolitikk er et symptom på et samfunn som er i ferd med å miste samholdet. Vi må ikke tro at vi i Norge er immune for de samme naturlover som gjelder verden over. Det er ingen grunn til å tro at Norge slipper unna de konsekvensene et radikalt økt mangfold vil medføre, som man har sett i Afrika, eller på Balkan.

Negativt mangfold

Man trenger ikke være spesielt intelligent for å stille spørsmål ved om mangfoldet til Guri Melby egentlig er så positivt. Som nevnt så kan mangfold omfatte positive ting, som nye impulser i matveien eller fine klesdrakter, og negative ting, som et undertrykkende syn på kvinner, homofile og folk med andre religioner. Mangfold i seg selv omfatter begge deler. Man kan faktisk ikke si at mangfold er positivt uansett. Om man kun vil ha det positive av mangfoldet, så er det heller ikke lenger et virkelig mangfold.

Det er ganske tragisk at vi har topp-politikere som slenger om seg med slike ord. Ord som så har så enorme konsekvenser for det norske samfunnet, i form av at de ekstreme demografiske endringene får fortsette, fordi det at «mangfold er positivt» er blitt en etablert sannhet det nesten ikke er debatt om. Det må vi få en slutt på.

Det jeg hevder her er ikke det minste ytterliggående eller spesielt radikalt. Tvert imot, det handler om å ivareta stabilitet og trygghet, og linjene fra den gangen Norge ble en selvstendig nasjon. Det handler nettopp om moderasjon og måtehold. Det er også derfor jeg steiler når noen vil stemple mine standpunkter som «høyreradikale» eller ytterliggående på noen måte. Det er ingenting radikalt over å være imot radikale omveltninger.

Sannheten er at mangfold sjelden eller aldri er en styrke for noe samfunn. Det er ikke noe som trenger ytterligere dokumentasjon engang. Alt man trenger å gjøre er å sette seg inn i hva som foregår i verden. Da skjønner man at Melbys illusjoner og tanketomme floskler er direkte ødeleggende for Norge.