Sør-Amerika er nå episenteret for koronapandemien, ifølge WHO. Nå innfører USA innreiseforbud for reisende som kommer fra Brasil.

Innreiseforbudet omfatter alle ikke-amerikanske statsborgere.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslo før helgen at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien, med Brasil som det hardest rammede landet.

Brasil har nå 352.523 bekreftede smittetilfeller og 22.288 koronarelaterte dødsfall.