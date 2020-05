annonse

annonse

Eksperter frykter at Afrika er mye hardere rammet av covid-19-pandemien enn det de fortsatt lave offisielle smittetallene impliserer.

Offisielle tall viser at coronavirus-pandemien har vært betydelig mindre utbredt i Afrika enn i andre deler av verden. Men over hele kontinentet rapporterer helsearbeidere om en virkelighet som ikke korresponderer med de offisielle dataene.

Rosalind Crowther, landsdirektør for Sør-Sudan for den humanitære organisasjonen CARE International, forteller i et intervju med Wall Street Journal at situasjonen er prekær. Hun tror at de reelle smittetallene i Afrika sannsynligvis er mye høyere enn det som blir rapportert.

annonse

– Det rapporteres om mennesker som dør med covid-lignende symptomer som aldri vil bli testet. Det faktiske antallet tilfeller er mye høyere enn de offisielle tallene, påstår hun.

Potensielt katastrofalt

Antallet offisielle coronavirus-tilfeller i Afrika har nå oversteget 100.000, med mer enn 3.105 covid-19-relaterte dødsfall, ifølge Africa Centers for Disease Control and Prevention, et folkehelsebyrå tilknyttet Den afrikanske unionen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa fredag ​​at viruset nå har spredd seg til alle kontinentets 54 nasjoner, og advarte om at en fjerdedel av Afrikas 1,33 milliarder innbyggere risikerer å bli smittet.

annonse

Les også: Det blir flokkimmunitet i det globale sør

FN spår at minst 300.000 afrikanere kan komme til å dø i takt med at infeksjonsraten til covid-19 når toppen i de kommende månedene. Dette vil være katastrofalt for verdens fattigste kontinent, dominert av land med svake helsevesen.

Sør-Afrika

Situasjonen i Sør-Afrika, kontinentets mest utviklede økonomi, kan fungere som en pekepinn på hvor Afrika er på vei. Antall coronavirus-tilfeller i landet har eksplodert de siste ukene – spesielt i Cape Town og omegn.

Eksperter frykter at landets sykehus vil bli overveldet i løpet av få uker. De advarer om at nasjonens anslåtte 3.300 senger i intensivavdelingen vil bli fyllt opp så tidlig som i juni, men at rundt 25.000 pasienter vil trenge slik behandling mot slutten av august – selv under et optimistisk scenario.

annonse

Flere år

Stadig nye coronavirus-«hot spots» dukker opp i afrikanske land som har svært begrensede ressurser for å takle dem. WHO frykter at Afrika kun har sett begynnelsen på hva som er i vente.

Les også: Problemer i innvandrerområder: – Vesten risikerer masseopptøyer på grunn av pandemien, sier Røde Kors-sjef

– Covid-19 vil sannsynligvis bli et fast inventar i livene våre i Afrika over de neste årene, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika.