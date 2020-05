annonse

Den britiske utviklingsministeren Anne-Marie Trevelyan delte et bilde i en gruppe på WhatsApp, nå har hun blitt beskyldt for rasisme.

Det var i en diskusjonsgruppe for politikere med emnet pandemien at bildet ble sendt av Trevelyan. Bildet forestiller en kinesisk «lykkekake» med testresultat hvor man får greie på at man ikke har Covid-19.

Trevelyan er konservativ, hun er kjent for sin motstand mot EU og for å være frittalende. Men bildet forble ikke i nett-gruppen. Et parlamentsmedlem fra Labour, Sarah Owen, kopierte bildet og sendte det til avisen Mirror. Owen er også den første kvinne i det britiske parlamentet med kinesisk bakgrunn.

I eposten skriver Labour-politiker Sarah Owen:

– Det bør koste henne jobben, dette er et eksempel på gammeldags stereotyper. Hvis ikke Anne-Marie Trevelyan skjønner at dette er en type humor som ble lagt igjen på 1970 tallet, da vil jeg være glad for å forklare henne det, skriver The Sun.

Owen mener at en slik humor er totalt uakseptabelt, og at de minner mye om USAs president Donald Trump, som har anklaget Kina for å være ansvarlig for utbruddet.

Labour-politikeren angriper også sin politiske motstander på Twitter.

I appreciate @10DowningStreet isn’t doing apologies right now but if @annietrev doesn’t understand why sinophobia or her outdated joke are wrong, I’m happy to explain why it’s crap like this that fuels the recent spike in hate crimes against East Asians. https://t.co/62xmG3t09U — Sarah Owen MP (@SarahOwen_) May 24, 2020