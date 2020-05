annonse

Vi lever i en merkelig lettlurt verden hvor det totalitære Kina nå presenterer seg som en rival til våre vestlige demokratier. Og hvor vi folket, i den liberale mer dekadente vestlige verden, lar oss lure trill rundt av egne og godhets-poserende over-løpere og/eller egoistiske politikere. For ikke å forglemme våre politiserende riksmedier.

Er det fordi våre stats-myndigheter finner verdens brutale sannhet for vanskelig, ja for brysom til å måtte godta og å forholde seg til? Eller står livsløgner i fleng i veien for realisme, hva gjelder handlekraft og/eller de manges manglende meningers mot.

Selv tenker jeg mest på at sosialisme og islamisme er liksom Kina totalitære i sin bunn, som heller ikke tåler åpen fri tale. Så hvem går denne politiske maktens realitets-tildekkende ærend? I Norge er den aller verst representert ved det stats-subsidierte NRK, finansiert med våre skatte penger og mot folkets vilje. Ikke rart NRK gjør seg gjeldende og sterkt ensidig representert i denne overmodige statsmaktens tjeneste.

Det var en tid det var mindre opplagt at vi ble lurt, enkelt kanskje nettopp fordi vi ble mindre lurt. Nå er tiden forandret fordi også de borgerlige i sin streben etter makt har valgt å stjele sosialistenes drakt, den pretenderte godhet – for ingenting annet enn for maktens skyld. Med brød og sirkus til et olje-dekadent folkeslag. Jeg vet ikke annen forklaring enn at propaganda-makten, presist som under nazi-regimet, gir forkjørsrett. Derved er mangfoldet og folkedemokratiet tapt. Og Norge som land vandrer den samme totalitære, brede landevei. Uten lenger et konservativt korrektiv til den utagerende, kollektive, ensrettede, unasjonale og liberalistiske galskapen.

De borgerlige med Erna Solberg i spissen tillater dette propaganderende, venstrevridde, politisk uærlige NRK å tåkelegge verdens mangfold og realiteter, uten å kny. Og de ny-borgerlige(?) er da ikke det spor bedre selv. Da må hoved-motivasjonen overalt ha blitt makt for maktens skyld, dvs. norsk politikk er en bevisst mørklagt og suspekt bransje blitt. Og verst, da er det staten selv, liksom Kina, som tildekker og som søker å fra-stjele oss sannhet. At slik virksomhet skal subsidieres, og propaganderende kunne pådyttes oss, lover særs dårlig for vår nasjonale fremtid. Vår oljerikdom er blitt vår svøpe, når politikerne synes å tro at lykke og fordragelighet kan kjøpes for penger, samt for Norge sann internasjonal respekt likeså.

Kina tror ikke på FN, men er kynisk smarte og misbruker den korrupte organisasjonen samt verdens naive liberalisme for alt det kommunistiske regimet overhodet kan. WHO var således et godt eksempel. Men vår statsminister synes utrolig nok å tro på FN som hun støtter, den og andre overnasjonale konstellasjoner. Men helt uten å spørre folket. Erna utviser manglende demokratisk og nasjonalt sinnelag og legger gjennom sin forfeilede verdens-politikk landet åpent for fremmede. Det at NRK støtter henne, gjør oss mange ekstra skeptiske.

Det blinker rødt i Norge, og det under en borgerlig statsminister.