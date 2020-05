annonse

Per-Willy Amundsen kommer med ti tiltak som skal forhindre gjengkriminalitet. Han mener at den er ute av kontroll i Oslo, og vi er nødt til å ta grep for å unngå svenske tilstander.

Frp vil senke terskelen for fengsling av kriminelle under 18 år, samt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år.

– Dette er et helt idiotisk forslag. Det vil kun gjøre vondt verre, sier SV-politiker Petter Eide til TV2.

Frp vil også å etablere et lukket institusjonstilbud for kriminelle under den strafferettslige lavalder. Dette mener Petter Eide er katastrofalt for ungdommen. Han har fulgt med på ungdomskriminalitet i Oslo i flere år. Eide sier det er viktig å ta situasjonen på alvor, men er dypt uenig i at gjengkriminaliteten i hovedstaden er ute av kontroll.

– De aller fleste ungdommer i Oslo er lovlydige, flinke på skolen og aktive med fritidsinteresser. Det er en liten gjeng kriminelle og det er i hovedsak ungdom med levekårsutfordringer, sier SV-politikeren.

Petter Eide tror også at gjengkriminalitet bekjempes best gjennom forebygging.

– De må selvfølgelig stilles til ansvar, men å tro at det vil være rehabiliterende å putte en 16-åring i fengsel er like dumt som å tro på julenissen. Det vil være en katastrofe for ungdommen og kun gjøre vondt verre, sier Eide.

Eide reagerer også sterkt på at Frp vil straffe foreldrene til de kriminelle. Han mener det er oppsiktsvekkende at de vil straffe foreldre som allerede sliter økonomisk. Det kan også få uønskede konsekvenser å innføre sanksjoner mot foreldrene.

– Jeg tror familiene vil miste ytterligere tillit til politiet, noe som vil være svært uheldig, sier Eide.

Per-Willy Amundsen skal fremme tiltakene i Stortinget på tirsdag, og han håper på å få støtte av flere partier. Men Petter Eide tror derimot ingen vil støtte Frps forslag.

– Ingen er interessert i dette, de vil stå helt alene i Stortinget, sier han.