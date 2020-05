annonse

annonse

Rekordmye snø i Nord-Norge og i fjellet i Sør-Norge gjør at NVE forlenger snøskredvarslingen med to uker, fram til 12. juni.

Mye mer snø enn normalt og fortsatt vinterlige forhold med ustabil snø, er altså hovedgrunnen til at de daglige snøskredvarslene fortsetter i ytterligere 14 dager.

–Vi ser at behovet for å forlenge sesongen er spesielt stort i år og har besluttet å forlenge varslingssesongen, sier seksjonssjef Rune Engeset for snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

annonse

Ordningen omfatter de 22 regionene på fastlandet, som normalt har daglig varsling i perioden 1. desember til 31. mai. Varslingen på Svalbard avsluttes som normalt 31. mai.

Engeset opplyser at NVE jobber med å få observatører og varslere på plass for å kunne forlenge sesongen, og at de også ønsker observasjoner fra andre på tur.