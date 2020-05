annonse

25. mai er det høringsfrist for et forslag fra NVE som i verste fall vil ruinere deg via økt strømregning!

Etter min mening må Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppes og settes under «Administrasjon». Nå må du våkne opp og følge med – Det «grønne skiftet» og et påfølgende økonomisk selvmord for nasjonen argumenteres fram av mennesker som enten ikke forstår hva de holder på med, eller har skjulte hensikter!

Frist for å la seg høre er satt til 25. mai, altså idag! Hvor mange har fått dette høringsutspillet med seg? Jeg gjetter på at avgjørelsen allerede er tatt – høringen er mest sannsynlig kun et spill for galleriet – NVE gjør som de vil uansett, de har nemlig vår (Grønne)rettsforvaltning i sin egen lomme! Utspillet har fått minimal dekning i vårt tvangsfinansierte media, ganske enkelt fordi dette er nok en ny kostnadsbombe i det «Grønne skiftes navn» som kommer til å eksplodere midt i ansiktet på den alminnelige forbruker og vårt hardt prøvede næringsliv som ikke ikke har sugerør i felleskassen eller nyter godt av storkundefordeler som smelteverk osv.

Ny tariff

Det man i realiteten ønsker å innføre er en ny tariff, eller effekttariff, noe som i praksis betyr at hver gang du skrur på en artikkel som er koblet til strømnettet, så skal du betale for selve strømsjokket/ påslaget i tillegg til forbrukt strømmengde – for eksempel 5 kr hver gang du slår på kaffetraktereren pluss i tillegg betale for medgått strøm! Undertegnede har selv opplevd å betale opptil 54kr i effektpåslag hver gang fyrkjelen startet i løpet av en måned. Når disse effekttoppene blir summert på slutten av måneden kan du risikere opptil 1500 kr ekstra på strømregningen for en gjennomsnittshusholdning! Er du forberedt på dette?

I tillegg til effekttariff ønsker nettselskapene å øke prisen på fastleddet. De er nemlig misfornøyde med at en liten leilighet ikke bruker særlig med strøm, da nettleien i dag er koblet opp mot det totale strømforbruket i husholdningen. Med dagens Tec 17 byggeforskrifter, energismarte løsninger og varmepumpe teknologi blir det mindre på netteier, så prisen på fastledd (tilgangsavgift) må derfor økes for å øke utbyttet til netteierne! På denne måten går ekstrainvesteringene i energismarte løsninger for folk flest tilbake til netteier! Genialt?

Høyere strømpris

Når så vinteren kommer og behovet for strøm øker, ja da øker selvsagt strømprisen også. Mange vil gå økonomisk overende når dette skjer. Effekttariffene, fastledd og «Grønne sertifikater» til subsidiering av naturvansirende, ulønnsomme vindturbiner forsvinner nemlig ikke ved høyere strømpris! Den ironiske politiske vrien ved det hele, er at det (som vanlig er) vil gå utover de med minst i samfunnet. Forskjellene vil øke betydelig, noe de fleste yrkespolitikere i sine festtaler hevder de er imot.

Det er selvsagt grådighet som er drivkraften hos netteierne. Ordningen skal skaffe økte eller vesentlige inntekter når folk bruker lite strøm, og når du bruker mye så blir bildet enda verre for strømkundene, men bedre for netteierne. Når vi allerede vet at nettselskapene sannsynligvis ikke bruker mer enn 1/3 av nettleien til vedlikehold og fornying (resten utbetales som utbytte), så forstår du at det å ri et argument om at vi kommer til å bruke mer strøm i framtiden, og at vi derfor må gjennomføre innføring av effekttariffer og øke prisen på fastleddet, så skjønner du straks at dette er reneste lureri på høyde med etablering av subsidierte, ulønnsomme og ustabile vindturbiner.

Økonomisk selvmord

Folk må våkne opp. Vi bor tett oppunder Nordpolen og må ha tilgang på billig energi. Noe annet vil være rent økonomisk selvmord og gjøre landet ulevelig. Skal vi akseptere at det i framtiden ikke er mulig å produsere noe annet enn arbeidsledighet, fattigdom og trygdebruk i Norge?

Min appell er derfor: Ikke stol på overbetalte, overvurderte yrkespolitikere med sine mange skjulte frynsegoder og 18 uker ferie, de samme politikere som til overmål bestemmer å øke sin egen lønn og gullkantede pensjoner hver gang de har funnet på en ny avgift.

Ikke la disse politikerne ødelegge din økonomi og framtiden for deg og din familie!